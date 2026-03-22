Bryson DeChambeau vuelve a ganar al vencer a Jon Rahm en desempate de LIV en Sudáfrica

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El capitán de los Crushers GC Bryson DeChambeau golpea la bola en el hoyo siete de la tercera ronda del torneo de LIV Golf en Sudáfrica el sábado 21 de marzo del 2026. (Pedro Salado/LIV Golf via AP) AP

La última participación de DeChambeau antes del Masters mostró algunos de sus mejores golpes al conquistar su quinto título de LIV. La semana pasada ganó en Singapur.

La numerosa afición comenzó a cantar el himno nacional cuando DeChambeau estaba apenas fuera del green del 18, necesitando hacer approach y putt para forzar un desempate con Rahm (63) y darle a sus Crushers el título por equipos sobre el Southern Guard, con base en Sudáfrica.

Lo consiguió para terminar con 26 bajo par, 258 golpes, y unirse a Rahm en el desempate.

De vuelta en el hoyo 18, par 5, DeChambeau envió su salida al barro y el fango a la izquierda del fairway en un campo empapado por la lluvia. Se le concedió alivio sin penalidad y, finalmente, se le permitió colocar la bola. Manteniendo los pies firmes, golpeó una madera 3 y dejó la bola en el green a 12 pies.

Rahm, desde el fairway, mandó la bola a un búnker, salió con un golpe que la dejó apenas más allá de 12 pies y leyó mal su putt para birdie. DeChambeau entonces quedó con dos putts para ganar, y dejó el intento de eagle a centímetros de entrar.

DeChambeau es el tercer jugador con al menos cinco victorias en LIV, uniéndose a Joaquin Niemann (7) y Brooks Koepka (5), quien regresó al PGA Tour.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP