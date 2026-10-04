Bryce Young y Tetairoa McMillan se conectan para 2 TD y Panthers vencen 32-26 a Lions

Chuba Hubbard corrió 20 veces para un máximo de la temporada de 122 yardas y dos touchdowns, mientras los Panthers (2-2) anotaron en seis posesiones consecutivas después de despejar en su primera serie ofensiva.

Con dos de sus tres principales receptores abiertos, Jalen Coker y Xavier Legette, fuera por lesiones, Young se apoyó en gran medida en McMillan, y el Novato Ofensivo del Año 2025 respondió a lo grande.

McMillan tuvo nueve recepciones para 147 yardas en la primera mitad, incluido un touchdown de 32 yardas. Se unió a Steve Smith Sr. y Patrick Jeffers como los únicos jugadores de Carolina con al menos 10 recepciones, 150 yardas por aire y dos touchdowns en un partido, y se quedó a una recepción y 9 yardas recibidas de igualar los récords de la franquicia en un solo juego.

Jared Goff lanzó para 412 yardas y un touchdown a Sam LaPorta por Detroit (2-2), y Jahmyr Gibbs sumó 77 yardas desde la línea de golpeo y anotó su séptimo touchdown del año.

Young llegó a la Semana 4 liderando la liga en yardas por pase, y la primera selección global del draft de 2023 comenzó completando sus primeros 11 envíos.

Los Lions lograron sobreponerse a la gran primera mitad de McMillan e igualaron el partido antes del descanso. Jameson Williams atrapó una recepción de 49 yardas por el centro contra una secundaria diezmada por las lesiones de Carolina, que la semana pasada perdió por lesión al esquinero titular Jaycee Horn y a Mike Jackson.

Eso preparó el gol de campo de Jake Bates para poner el marcador 16-16.

Pero la defensa de Detroit no pudo sacar del campo a Carolina en la segunda mitad y Young encontró repetidamente a un McMillan desmarcado.

Incluso después de que los Lions recortaran la ventaja a 32-26 con 3:38 por jugar, gracias a la recepción de touchdown de LaPorta, McMillan hizo una recepción pisando la línea con precisión junto a la banda derecha para lograr un primer down que mantuvo el reloj en marcha.

Aun así, los Lions tuvieron la oportunidad de ganar el partido en su última serie, que comenzó en su propia yarda 13 con 2:12 restantes. Pero Goff no pudo conseguir un primer down y Young se arrodilló dos veces para sentenciar el encuentro. ___

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FUENTE: AP