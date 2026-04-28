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Brunson anota 39 puntos y los Knicks aplastan a los Hawks 126-97 para liderar 3-2 la serie

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 39 puntos, quedándose cerca de ampliar su propio récord de la franquicia de partidos de playoffs con 40 puntos, y los Knicks de Nueva York arrollaron la noche del martes 126-97 a los Hawks de Atlanta para tomar ventaja 3-2 en la serie de primera ronda.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, avanza superando a Dyson Daniels (5), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el martes 28 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, avanza superando a Dyson Daniels (5), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el martes 28 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Con su segunda victoria consecutiva por amplio margen, los Knicks se colocaron en posición de ganar la serie la noche del jueves en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en un Juego 7 si la necesitan — y cada vez cuesta más imaginar por qué habría de ser necesario.

Los Hawks tomaron ventaja 2-1 en la serie con triunfos por un punto en los Juegos 2 y 3, pero desde entonces ha quedado en evidencia una brecha bastante considerable entre los equipos. Los Knicks se adelantaron por 24 en camino a una victoria 114-98 en el Juego 4 en Atlanta y por 32 el martes, cuando la ventaja nunca bajó de dos dígitos en la segunda mitad.

OG Anunoby sumó 17 puntos y 10 rebotes por los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns aportó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias. A los Knicks les falta una victoria más para avanzar a la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, lo que prolongaría su racha más larga desde que avanzaron nueve veces seguidas entre 1991-92 y 1999-2000.

Jalen Johnson registró 18 puntos, 10 rebotes y seis asistencias por los Hawks. Dyson Daniels anotó 17, pero CJ McCollum, el motor de ambas victorias de Atlanta, se quedó en apenas seis.

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FUENTE: AP

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