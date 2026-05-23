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Bruno Fernandes gana el premio al jugador de la temporada de la Liga Premier

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue nombrado jugador de la temporada de la Liga Premier el sábado después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones e igualar un récord de asistencias.

Bruno Fernandes, del Manchester United, celebra su victoria en el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)
Bruno Fernandes, del Manchester United, celebra su victoria en el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

Fernandes registró el fin de semana pasado su 20ª asistencia de la temporada de la Liga Premier, con la que igualó el récord, y puede romperlo cuando el United visite al Brighton el domingo en el cierre de la campaña.

El mediocampista portugués está empatado con la figura del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y el exastro del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20) con la mayor cantidad de asistencias en una sola temporada de la Premier League.

A principios de este mes, los periodistas especializados en fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año.

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FUENTE: AP

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