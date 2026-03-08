americateve

Brown suma 23 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en triunfo de Celtics 109-98 ante Cavaliers

CLEVELAND (AP) — Jaylen Brown anotó 23 puntos y Jayson Tatum tuvo 20 en su segundo partido desde que sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho, lo que impulsó la tarde del domingo a los Celtics de Boston a una victoria por 109-98 sobre los Cavaliers de Cleveland en un duelo entre aspirantes de la Conferencia Este.

James Harden (1), base de los Cavaliers de Cleveland, dribla junto a Neemias Queta, pívot de los Celtics de Boston, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/David Richard)
James Harden (1), base de los Cavaliers de Cleveland, dribla junto a Neemias Queta, pívot de los Celtics de Boston, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Cleveland, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/David Richard) AP

Brown también sumó nueve rebotes y ocho asistencias, mientras los Celtics construían una ventaja de 81-55 en el tercer cuarto, barriendo su serie de la temporada de tres partidos ante Cleveland. Tatum anotó seis puntos en el cuarto periodo y terminó con 6 de 16 en tiros de campo en 27 minutos.

Payton Pritchard agregó 18 puntos y Baylor Scheierman aportó 16 puntos y 10 rebotes, mientras Boston se colocó a tres partidos del líder del Este, Detroit. Neemias Queta capturó 11 rebotes.

Donovan Mitchell anotó 30 puntos y Evan Mobley tuvo 24 puntos y ocho rebotes por los Cavaliers, cuartos en la clasificación, que habían ganado una cifra máxima de la temporada de siete partidos consecutivos en casa. James Harden terminó con 19 puntos y 10 asistencias.

Boston, que inició una gira de tres partidos como visitante, estará sin el pívot Nikola Vucevic por al menos un mes después de que se sometiera a una cirugía el sábado por la fractura en el dedo anular derecho. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

