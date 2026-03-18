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Brown anota 32, Tatum logra doble-doble y Celtics vencen 120-99 a los Warriors

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 23 de sus 32 puntos en la primera mitad y los Celtics de Boston se impusieron con autoridad el miércoles 120-99 a los Warriors de Golden State.

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum avanza hacia la canasta en el encuentro ante los Warriors de Golden State el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum avanza hacia la canasta en el encuentro ante los Warriors de Golden State el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Jayson Tatum sumó 24 unidades y 10 rebotes para los Celtics, que han ganado tres seguidos.

Fue la quinta vez que Tatum anotó al menos 20 puntos en los seis partidos que ha disputado desde que debutó en la temporada tras una cirugía del tendón de Aquiles. También fue su tercer doble-doble.

Golden State recortó una desventaja de 21 tantos a 11 en el tercer cuarto al inicio del cuarto periodo, pero Boston respondió con una racha de 17-6 para volver a estirar la ventaja a 22 con poco más de cinco minutos por jugar.

Gary Payton II y Pat Spencer aportaron 14 puntos cada uno por los Warriors, que han perdido seis de siete. Tienen marca de 6-13 desde que el base estrella Stephen Curry quedó fuera por una lesión en la rodilla derecha. Draymond Green y Gui Santos anotaron 13 cada uno.

Kristaps Porzingis, que jugó por primera vez en el TD Garden desde que ganó un campeonato con Boston para cerrar la temporada 2023-24, terminó con 11 puntos y cinco rebotes.

Atlanta traspasó a Porzingis a los Warriors el mes pasado, y debutó con Golden State contra los Celtics en San Francisco el 19 de febrero. Pero este fue su primer partido en Boston desde que los Celtics lo enviaron a los Hawks en julio de 2025.

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