Brote de salmonella enferma a 135 médicos de importante hospital público de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de Salud mexicanas investigaban el viernes un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonella en uno de los principales hospitales públicos de Ciudad de México que ha afectado a 135 médicos residentes y de alta especialidad después de consumir alimentos en el comedor del centro sanitario.