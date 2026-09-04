Brote de salmonella enferma a 135 médicos de importante hospital público de Ciudad de México

Según explicó el Hospital General en un comunicado, el brote fue detectó el lunes cuando se registró un incremento súbito de médicos con dolor abdominal, diarrea, vómito y fiebre baja.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de Salud mexicanas investigaban el viernes un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonella en uno de los principales hospitales públicos de Ciudad de México que ha afectado a 135 médicos residentes y de alta especialidad después de consumir alimentos en el comedor del centro sanitario.
Según explicó el Hospital General en un comunicado, el brote fue detectó el lunes cuando se registró un incremento súbito de médicos con dolor abdominal, diarrea, vómito y fiebre baja.
El hospital suspendió de manera inmediata los servicios de comedor que ofrecía una empresa externa mientras mantiene el seguimiento de los afectados y el análisis de las causas.
Los hospitalizados se encuentran estables, agregó el comunicado.
FUENTE: AP
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