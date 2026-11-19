Riley Moss, de los Broncos de Denver, salta en busca de apoderarse de un pase dirigido a Xavier Worthy, de los Chiefs de Kansas City, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

“Sabía que Sean (Payton, el entrenador) iba a ponerle un poco de personalidad, así que sí, fue gracioso”, comentó Moss, después de agradecer a sus padres, compañeros, a los propietarios de los Broncos, a la directiva y a su estratega.

“Estoy muy agradecido de estar en Denver”, añadió Moss, quien aseguró que valora al grupo directivo de los Broncos, “por creer en mí. Lo que están construyendo es realmente especial y quiero ser parte de ello todo el tiempo que pueda”.

Elegido en la tercera ronda del draft de 2023 —procedente de Iowa— Moss está en su cuarta temporada en la NFL. Estaba previsto que se convirtiera en agente libre la próxima primavera.

Probablemente habría ganado más dinero si hubiera salido al mercado abierto.

“Para mí, lo más importante es encajar”, señaló Moss.

Eso, y no aflojar.

“Lo más importante es no conformarse”, expresó Moss, al señalar que acababa de hablar de eso mismo con el receptor Courtland Sutton en la sala de pesas. “Es muy bueno recibir este dinero, pero también hay trabajo por hacer, y ¿cómo manejas el sentirte feliz por ti mismo, pero también saber que tienes que salir y jugar bien contra los Raiders el domingo?”

Los Broncos (7-2), ganadores de cinco compromisos seguidos, reciben a Las Vegas (4-6) este fin de semana.

Así que Moss invocó la “regla de las 24 horas”.

“Como después de una victoria, voy a disfrutarlo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer”, explicó.

El acuerdo de Moss mantiene intacta la dupla titular de esquineros de los Broncos al menos hasta 2029, cuando vence el contrato actual de la estrella Pat Surtain II.

Moss recibe mucha atención al jugar del lado opuesto a Surtain y el año pasado empató como primero de la liga en pases desviados con 19. Comparte la cima con Mike Jackson, de Carolina.

Esta temporada suma siete, además de la tercera intercepción en su carrera, que llegó en la Semana 2 contra Jacksonville.

Moss considera que jugar junto a Surtain aceleró su curva de aprendizaje en la NFL.

“Creo que crecí y maduré mucho más rápido por estar del lado opuesto a él”, dijo Moss.

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FUENTE: AP