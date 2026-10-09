Brock Purdy busca mejores resultados ante la defensa de Seahawks esta temporada

El QB de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, habla en una conferencia de prensa después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Broncos de Denver en Santa Clara, California, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Kelley L. Cox) AP

Eso es lo que ha hecho que sus dificultades contra las defensas de Mike Macdonald resulten tan evidentes, subrayadas por la manera en que terminó la temporada pasada con derrotas ante los Seahawks de Seattle en un duelo de la Semana 18 por el título del Oeste de la NFC y, dos semanas después, en una derrota en la ronda divisional.

Los 49ers fueron superados 54-9 en esos dos partidos, con su potente ofensiva incapaz de llegar a la zona de anotación siquiera una vez en 19 posesiones ofensivas.

Purdy y los Niners (4-0) tienen la oportunidad de revertir esa tendencia el domingo, cuando visiten por primera vez esta temporada a los Seahawks (3-1), campeones defensores del Super Bowl.

“Hicieron un muy buen trabajo contra nosotros al imponerse físicamente, llegar rápido al balón, moverse por todo el campo, cerrar las ventanas en el juego aéreo y esas cosas. Hicieron un gran trabajo con todo eso. Obviamente, para mí fue horrible cómo terminó el año pasado, no poder entrar a la zona de anotación ni anotar y cosas así. Así que, sin duda, volví y vi algunas cosas en esta pretemporada. Fue como: ‘De acuerdo, ¿qué fue? ¿Cómo podría haber jugado mejor? ¿Y qué necesitaba hacer?’. En ese sentido, fui duro conmigo mismo. Pero cada partido es nuevo”, comentó el jueves Purdy.

Purdy llega al duelo de esta semana en una racha impresionante, con un índice de pasador líder de la liga de 126,2, 11 pases de touchdown, apenas una intercepción y ninguna captura. Rendirse así ante Macdonald y los Seahawks es la siguiente prueba.

Purdy se enfrentó por primera vez a Macdonald en 2023, cuando era coordinador defensivo en Baltimore, y lanzó cuatro intercepciones en una derrota ante los Ravens en la noche de Navidad de esa temporada.

Desde entonces se han enfrentado cinco veces, con Macdonald como entrenador en jefe de los Seahawks, y Purdy solo brilló en el primer duelo, cuando la defensa de Seattle todavía estaba en proceso de consolidación.

En el segundo enfrentamiento de esa temporada lo limitaron a 159 yardas en una derrota, antes de sobreponerse a dos intercepciones en el partido inaugural de la temporada pasada para conducir una serie ofensiva tardía que terminó con la anotación de la victoria. Luego llegaron las dos duras derrotas para cerrar la temporada pasada.

Purdy tuvo un índice de pasador de 64,9 en esos dos partidos, con un pobre promedio de 4,7 yardas por intento, lo que redujo su índice de pasador de por vida contra defensas de Macdonald a 75,8 —unos 30 puntos menos que su marca contra el resto de la liga.

“Hay que entender que la defensa a la que te enfrentas tiene una naturaleza de ‘doblarse pero no romperse’, y ahí tienes que ser disciplinado”, manifestó el coordinador ofensivo Klay Kubiak. “Los buenos quarterbacks tienen que encontrar la manera de equilibrar esas cosas. Cuando miras a los equipos que han tenido éxito contra Seattle en estos últimos años, son tipos como (el quarterback de los Rams, Matthew) Stafford. Cuando Brock ha jugado bien contra ellos, es eso. Tomas tus oportunidades cuando están ahí. Haces el lanzamiento, pero tienes paciencia cuando no está y sigues jugando”.

Lo que hace que los Seahawks sean tan difíciles de enfrentar es que su línea frontal es tan fuerte que pueden detener la carrera sin comprometer defensores adicionales. Eso les permite mantener a sus safeties profundos para quitar las jugadas grandes.

Seattle ha permitido la menor cantidad de jugadas explosivas de la liga desde el inicio de la temporada pasada, y además lidera la liga en yardas permitidas por acarreo.

“Cuando son agresivos, muy rara vez son irresponsables. Es realmente difícil conseguir jugadas grandes contra ellos. Creo que han sido número uno en la liga dos años seguidos en eso, ya sea en el juego terrestre o en el aéreo. Te obligan a trabajar por todo lo que consigues campo abajo. Además, tienen muchos buenos jugadores ahí. Cuando tienes que hacer tantas jugadas para completar una serie que termine en puntos, tienen muchos tipos que pueden crear cosas y hacer que pasen cosas malas”, señaló el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan.

Los Seahawks saben que también les espera un desafío contra Purdy, ya que su mejora dentro del bolsillo esta temporada es una diferencia notable. Purdy ha hecho un buen trabajo evitando la presión cuando llega y convirtiendo esas situaciones en jugadas grandes, ya sea escapando con el balón o lanzándolo campo abajo.

No lo han capturado ni una sola vez —la primera vez en 21 temporadas que un equipo permite cero capturas en los primeros cuatro partidos—, y la capacidad de Purdy para evitar jugadas negativas ha sido clave para el éxito ofensivo esta temporada.

“Me costaría subestimarlo. Es un jugador tremendo. Puede lanzar en los tres niveles. Lanza a tiempo. Mete el balón en ventanas con una sincronización que hace difícil defenderlo. Una gran parte de su juego, por la que merece mucho crédito, es su competitividad, su atletismo y su capacidad para generar jugadas a medida que se extiende la jugada”, afirmó Macdonald.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP