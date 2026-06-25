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Brobbey y Países Bajos vencen 3-1 a Túnez bajo la lluvia y ganan el Grupo F del Mundial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Brian Brobbey anotó su tercer tanto en el Mundial y Países Bajos aprovechó dos remates que rebotaron en los rivales antes de irse a las redes, para derrotar el jueves 3-1 bajo la lluvia a Túnez y asegurar el primer sitio del Grupo F.

Memphis Depay, de Países Bajos, remata frente a Túnez en el cotejo mundialista del jueves 25 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)
Memphis Depay, de Países Bajos, remata frente a Túnez en el cotejo mundialista del jueves 25 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga) AP

Con la victoria, los neerlandeses reservaron un pasaje a la ciudad mexicana de Monterrey, donde enfrentarán el lunes a Marruecos.

Holanda comenzó el día empatada en la cima del grupo con Japón. Pero cuando los Samuráis Azules sólo consiguieron un empate con Suecia en Arlington, Texas, Virgil van Dijk y sus compañeros quedaron paladeando de antemano el duelo contra los marroquíes, segundos del Grupo C.

Japón acometerá en tanto la difícil misión de jugar contra el poderoso Brasil en los dieciseisavos de final.

Túnez, que destituyó a su técnico en pleno Mundial, tras la derrota sufrida en el partido de la primera fecha, ya había quedado eliminado del torneo.

Las Águilas de Cartago regalaron la ventaja a los holandeses en el segundo minuto cuando un despeje impreciso del capitán Ellys Skhiri acabó en el fondo de su propia portería. Brobbey puso el 2-0 cinco minutos más tarde.

Y, después de que Túnez recortó distancias en la segunda parte con un gol de Hazem Mastouri, un cabezazo de Jan Paul van Hecke tras un saque de esquina rozó a Anis Slimane y entró en el arco tunecino para poner el 3-1 definitivo.

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