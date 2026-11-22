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Mohamed Belloumi del Hull City y Yason Ayari del Brighton pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el domingo 22 de noviembre del 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP) AP

Oli McBurnie anotó dos veces en el tiempo añadido después de que Costinha, del Brighton, fuera expulsado con tarjeta roja a los 89 minutos en el MKM Stadium.

Fue la primera victoria liguera del Hull desde agosto y lo elevó al 11.º puesto de la clasificación.

El Brighton, segundo clasificado, podría haberse colocado a tres puntos del vigente campeón, pero se vio frenado por una actuación brillante del portero del Hull, Konstantinos Tzolakis, quien encadenó una serie de atajadas para mantener su portería en cero.

“Lo de Tzolakis fue increíble. Ha estado increíble todo el año”, manifestó McBurnie. “Nos mantuvo en el partido. Así es como queremos jugar: si estamos en el partido, entonces tenemos la oportunidad de sacar algo.

“El Brighton es un equipo de primer nivel y tuvimos suerte”.

El Arsenal dejó escapar puntos el sábado al empatar 2-2 contra el Newcastle, mientras que el Manchester City, tercero, igualó 1-1 con el Fulham.

El Liverpool enfrenta al Manchester United en Anfield más tarde. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP