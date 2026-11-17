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El delantero del Jazz de Utah, Brice Sensabaugh, y el guardia de los Clippers de Los Ángeles, Keaton Wagler, disputan un balón suelto en la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA el martes 17 de noviembre de 2026, en Inglewood. (Foto AP/Wally Skalij) AP

Sensabaugh impulsó el cuarto periodo de 44 puntos de Utah y Keyonte George aportó 30 puntos y 11 asistencias para el Jazz, que mejoró a 2-13 con su primer triunfo desde que venció a Nueva Orleans el 23 de octubre en su segundo partido de la temporada. Utah estaba 0-6 como visitante.

Sensabaugh entró desde el banquillo y terminó a tres puntos de su máximo de carrera. Encestó 10 de 11 en el cuarto periodo, 5 de 6 en triples, y acabó con 16 de 21 en tiros de campo, incluidos 8 de 11 desde detrás del arco. También capturó 11 rebotes.

El Jazz estuvo increíble: 18 de 22 (81,8%) en los últimos 12 minutos.

Brook Lopez anotó 23 puntos para los Clippers, que habían ganado dos seguidos. Darius Garland y Rui Hachimura sumaron 20 cada uno.

Mo Bamba tuvo 15 puntos y 10 rebotes para el Jazz, mientras que el novato Darryn Peterson anotó 13 puntos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP