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Brennan gana al esprint para conquistar su cuarta etapa de la Vuelta; Mas mantiene el maillot rojo

PALOS DE LA FRONTERA, España (AP) — Matthew Brennan reforzó su condición como el mejor velocista de la Vuelta a España al ganar su cuarta etapa el martes, en el debut del británico de 21 años en una Gran Vuelta.

Brennan llegó al frente del pelotón a 100 metros de la meta gracias a un lanzamiento ideal de Wout van Aert, su compañero estrella en Visma-Lease a Bike, quien ya ganó dos etapas en esta Vuelta.

“Es increíble. Cuatro etapas y el plan era ganar una”, manifestó Brennan. “Como equipo llevamos seis, ya perdí la cuenta”.

Al cruzar la meta, Brennan levantó la mano derecha con cuatro dedos extendidos en un saludo de victoria. Bryan Coquard fue segundo y Vito Braet tercero. Van Aert terminó sexto al final de un recorrido de 181 kilómetros (112,5 millas) bajo un calor aún más abrasador, de Cortegana a Palos de la Frontera.

“Es increíble que pueda colocarte en una posición tan perfecta en una carrera tan caótica”, comentó Brennan sobre el trabajo de Van Aert para preparar la victoria.

Tras 16 etapas, el líder de la general, Enric Mas, mantuvo su ventaja con el maillot rojo: 2 minutos y 6 segundos por delante de Felix Gall. Primož Roglič está 4 segundos más atrás, en el tercer puesto.

La etapa del miércoles es otro recorrido llano que llega a Sevilla, antes de una contrarreloj de 32,5 km (20,2 millas) el jueves que podría ser clave para Roglič.

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