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Breece Hall impulsa victoria de los Jets 23-10 ante Titans para dominar al equipo de su exentrenador

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Breece Hall corrió para 102 yardas y un touchdown, Geno Smith lanzó para 215 yardas en su regreso con los Jets y los Jets de Nueva York derrotaron el domingo por 23-10 a Tennessee en el partido inaugural de la temporada para arruinar el debut del entrenador de los Titans, Robert Saleh, contra su antiguo equipo.

El corredor de los Jets de Nueva York Breece Hall corre para touchdown superando al safety de los Titans de Tennessee Kevin Winston Jr. el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/George Walker IV)
El corredor de los Jets de Nueva York Breece Hall corre para touchdown superando al safety de los Titans de Tennessee Kevin Winston Jr. el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/George Walker IV) AP

Los Jets nunca estuvieron abajo en el marcador, se fueron al descanso con ventaja de 10-3 y tuvieron el balón durante poco más de 38 minutos. Smith, seleccionado por Nueva York en 2013 y adquirido desde Las Vegas en marzo, terminó con 19 pases completos en 24 intentos mientras movía con eficiencia la ofensiva del nuevo coordinador Frank Reich.

El partido enfrentó a franquicias que terminaron 3-14 la temporada pasada y llevó a los Titans a contratar a Saleh en enero —quien dirigió a los Jets desde 2021 antes de ser despedido tras cinco partidos en 2024— con la esperanza de poner fin a cuatro temporadas consecutivas perdedoras. Los Jets, por su parte, intentan cortar una racha de 10 campañas seguidas con marca por debajo de .500, con Aaron Glenn iniciando su segunda temporada en Nueva York.

Con Glenn a cargo de la defensiva esta temporada, el novato cazamariscales por el borde David Bailey, la selección global número 2, logró una de las tres capturas de los Jets, que persiguieron al quarterback de los Titans, Cam Ward, durante todo el partido.

El ex corredor Chris Johnson no pudo asistir al partido, con los Titans listos para incorporarlo a su anillo de honor. Los Titans siguieron adelante con el homenaje al hombre apodado CJ2K después de convertirse en el sexto jugador en la historia de la NFL en correr para al menos 2.000 yardas. Johnson anunció en junio que le habían diagnosticado ELA.

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FUENTE: AP

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