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Bravos ejercen opciones sobre Ronald Acuña Jr. y Ozzie Albies

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta ejercieron el jueves la opción de 17 millones de dólares para extender el contrato del jardinero Ronald Acuña Jr., y también la alternativa de 7 millones sobre el segunda base Ozzie Albies.

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, festeja luego de anotar en la serie divisional de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 4 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, festeja luego de anotar en la serie divisional de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 4 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Acuña, cinco veces elegido al Juego de Estrellas y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, firmó en 2019 un contrato de 100 millones de dólares por ocho años que incluía la opción para 2027, con una cláusula de rescisión de 10 millones.

Hay otra opción de 17 millones de dólares para 2028, que no tiene cláusula de rescisión.

Albies rubricó en 2019 un contrato de 35 millones de dólares por siete años que incluía opciones de 7 millones para 2026 y 2027, lo que elevó el valor a 45 millones de dólares a lo largo de nueve temporadas.

El venezolano Acuña bateó para .255 con 20 jonrones, 55 carreras impulsadas y 21 bases robadas este año. Una distensión en el isquiotibial izquierdo dejó fuera al pelotero de 28 años entre el 2 y el 19 de mayo, y entre el 10 de junio y el 27 de julio.

Albies, curazoleño de 29 años y cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, bateó para un mínimo de su carrera, de .237 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas. Estuvo entre siete jugadores que participaron en los 162 duelos de su equipo en la campaña regular.

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