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Bravos castigan a Blake Snell con 5 carreras y vencen 7-2 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Ozzie Albies y Matt Olson impulsaron dos carreras cada uno, y los Bravos de Atlanta maltrataron a Blake Snell con cinco anotaciones en tres innings durante su debut de la temporada, para vencer el sábado 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, corre al conectar un sencillo frente a los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 9 de mayo de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman)
Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, corre al conectar un sencillo frente a los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 9 de mayo de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Spencer Strider (1-0) lanzó seis entradas sin permitir anotación, Austin Riley, Michael Harris II y Drake Baldwin impulsaron una carrera cada uno, y los Bravos cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas en el Dodger Stadium.

Snell (0-1) había estado lidiando con fatiga en el hombro izquierdo, lo que retrasó el inicio de su temporada después de perderse gran parte de 2025 por un problema en esa articulación.

Contribuyó en los playoffs al segundo título consecutivo de la Serie Mundial de los Dodgers.

Estaba programado para hacer una apertura más de rehabilitación en las ligas menores, pero Los Ángeles lo ascendiió con la esperanza de que Snell pudiera lanzar cinco entradas.

En cambio, fue retirado del juego después de permitir cuatro carreras limpias, seis hits y dos bases por bolas en 77 lanzamientos, con cinco ponches.

Snell se metió de inmediato en un aprieto con las bases llenas y sin outs en la primera entrada, pero limitó el daño a una carrera.

Los Bravos volvieron a llenar las bases en la segunda, y lo aprovecharon para tomar una ventaja de 5-0 cuando Albies se estiró para conectar un sencillo de dos carreras. Olson bateó luego un sencillo de dos anotaciones.

El cubano Andy Pages evitó la blanqueada con un jonrón de dos carreras en la novena por los Dodgers.

Hubo un minuto de silencio antes del juego en honor al legendario manager de los Bravos Bobby Cox, quien murió el sábado, y al expropietario de los Braves Ted Turner, el magnate de los medios que falleció el miércoles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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