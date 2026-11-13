Brasil investiga conflictos entre turistas israelíes y residentes en el estado de Bahía

La policía investiga los incidentes más recientes, que representan una escalada de las tensiones entre turistas israelíes y habitantes locales que se identifican con la causa palestina, en otro ejemplo de cómo el conflicto de Oriente Medio resuena mucho más allá de la región.

El gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, aliado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viajó esta semana a la ciudad costera de Itacaré, donde ocurrió uno de los incidentes, y se reunió con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

“Los turistas, vengan de donde vengan, siempre serán bien tratados”, afirmó Rodrigues. “Pero también queremos respeto por Itacaré y por el pueblo de Bahía”, y señaló que estaba en contacto con los ministerios de Relaciones Exteriores, Turismo y Justicia.

Los israelíes suelen viajar después de su servicio militar obligatorio, lo que significa que es probable que muchos hayan participado en la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó en octubre de 2023.

Itacaré, una ciudad de unos 30.000 habitantes, se ha convertido en un destino de viaje para exsoldados israelíes. Tres israelíes fueron detenidos este año tras enfrentarse con residentes pro palestinos también en Itacaré.

En el centro de la controversia más reciente en la ciudad costera hay una casa azul de estilo colonial que fue alquilada por un israelí y funcionaba como sinagoga y lugar de reunión para viajeros judíos e israelíes en la zona.

El propietario decidió este año no renovar el contrato, contó el rabino Nehorai Yitzhak Tamsit, de 21 años, quien alquilaba el lugar y ha vivido en Itacaré durante los últimos dos años. “Intentamos resolver la situación de manera pacífica, incluso por medio de abogados, pero finalmente decidimos irnos en lugar de prolongar el conflicto”, comentó.

La activista pro palestina Mariá Veiga pidió al dueño de la casa que dibujara una sandía —un símbolo de apoyo a Palestina— en un costado de la vivienda tras la salida del grupo, una solicitud que fue aceptada, según relató Veiga. La sandía se convirtió en un mural. “Llegaron otros artistas y quisieron contribuir”, comentó Veiga, y algunos añadieron frases como “Desde el río hasta al mar”, “Territorio indígena de Brasil” y la bandera del estado de Bahía.

Imágenes de un enfrentamiento frente a la casa, en las que una mujer acusa a un grupo de personas con vestimenta judía de querer retirar los murales y les dice que se vayan, se difundieron ampliamente.

En otro video viral, Carolina Carvalho, de 33 años, que trabaja en publicidad, contó que denunció ante la policía un incidente después de que un turista israelí la acosara sexualmente en Salvador, la capital de Bahía.

“Sentí mucha rabia..., mucha indignación y, cuando la situación pasó, mucha ansiedad. Estoy teniendo ataques de ansiedad, también porque no han identificado a la persona”, relató.

Autoridades locales se reúnen con activistas

Los dos casos generaron un intenso debate en internet tanto desde cuentas pro israelíes como pro palestinas.

“Hay turistas israelíes que se comportan mal y otros que se comportan bien”, señaló el Instituto Brasil Israel en un comunicado tras los hechos.

La legisladora Erika Hilton, conocida por su papel en la reducción de la semana laboral en Brasil, dijo que había pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que considere prohibir el ingreso de soldados, de Israel y de cualquier otro país, acusados de crímenes de guerra por organismos internacionales.

Brasil no debería permitir que esos soldados “hagan lo que quieran en nuestro territorio y aterroricen a las mujeres brasileñas”, sostuvo.

Las autoridades de Bahía investigan los incidentes y otros reportes de hostilidades entre turistas y residentes. Tras una reunión el miércoles entre activistas y funcionarios estatales, el gobierno estatal dijo que reforzaría la presencia policial en zonas turísticas, al tiempo que anunció iniciativas para crear conciencia y combatir la discriminación.

El gobierno de Bahía indicó que busca una “convivencia respetuosa entre residentes y visitantes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP