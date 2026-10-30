Brasil convoca a representante argentina tras huida de Bolsonaro a EEUU vía Argentina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante la celebración de su 81er cumpleaños frente a la residencia presidencial oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

La cancillería de Brasil pidió explicaciones el jueves por la tarde después de que el candidato presidencial derrotado pasara por Argentina en su camino a Miami, según una fuente diplomática que solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar del asunto públicamente.

El presidente argentino Javier Milei respaldó a Bolsonaro en la elección presidencial que Lula ganó el domingo, y aún no ha reconocido el triunfo del mandatario izquierdista, a diferencia de otros aliados de Trump en la región que felicitaron rápidamente al presidente de Brasil.

Bolsonaro, que está bajo investigación en Brasil por acusaciones de corrupción y lavado de dinero, se negó a reconocer la derrota y ha calificado las elecciones de fraudulentas, sin aportar pruebas. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también se negó a reconocer su derrota de 2022 ante Lula y cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

Bajo Milei y Lula, Argentina y Brasil han mantenido una relación accidentada, que empeoró en julio, cuando Brasil retiró a su embajador en Argentina después de que Milei insultara a funcionarios brasileños mientras estaba en el país.

Milei estaba en Sao Paulo participando en el acto que confirmaba la candidatura presidencial de Bolsonaro cuando llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, entre otras cosas.

Argentina también retiró a su embajador en Brasil. Los intereses en ambos países están representados por un rango diplomático inferior, conocido como encargados de negocios.

El principal diplomático de Brasil, João Marcelo, director del departamento para Sudamérica del ministerio, convocó a la encargada de negocios de Argentina, María Emilia Cortés, para una breve reunión, indicó la fuente.

Milei no ha comentado sobre el viaje de Bolsonaro, pero el portavoz presidencial Juan Pablo Carreira escribió en redes sociales que el gobierno rescató a Bolsonaro “de las garras del comunismo, que quieren meter presos a todos los opositores”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la elección de Brasil de “amañada” y “muy extraña”, pero evitó llamar a Bolsonaro presidente electo. En cambio, Trump afirmó que le ha dado a Bolsonaro un “pase” para entrar al país.

“No me voy a involucrar”, manifestó Trump, cuyo gobierno aprobó esta semana visas para Bolsonaro y su familia.

En los primeros comentarios de Bolsonaro desde que huyó de Brasil, agradeció tanto a Milei como a Trump. “Quiero agradecer al presidente Milei, por el coraje, el sentido de justicia y legalidad, y a Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme”.

Bolsonaro, de 45 años, es objeto de dos investigaciones relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP