americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brandon Lowe pega jonrón dentro del parque y Piratas vencen 6-2 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Brandon Lowe conectó un jonrón dentro del parque y el dominicano Marcell Ozuna impulsó dos carreras para liderar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria el jueves de 6-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Brandon Lowe (5), de los Piratas de Pittsburgh, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el jueves 21 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)
Brandon Lowe (5), de los Piratas de Pittsburgh, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el jueves 21 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

El novato Konnor Griffin amplió a ocho juegos su racha de imparables con un doble. También anotó una carrera y se robó una base. Griffin se fue de 13-6 en la serie y mejoró a 33-13 durante su racha.

Braxton Ashcraft (3-2) ponchó a nueve en siete entradas. Permitió una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas.

Los Piratas ganaron su cuarta serie consecutiva como visitantes ante rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Ozuna, exjugador de los Cardinals, conectó un sencillo con un out para remolcar a Spencer Horwitz y a Griffin, ampliando la ventaja a 4-1 en la sexta.

Henry Davis pegó un jonrón abriendo la séptima y Bryan Reynolds impulsó una carrera con un rodado para out, para poner el marcador 6-1.

Un jonrón con dos outs del panameño Iván Herrera en la tercera entrada empató el juego 1-1. Herrera también anotó en la octava con un sencillo de Jordan Walker.

Dustin May (3-5) lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo cuatro carreras con seis hits y dos bases por bolas, mientras ponchaba a siete.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter