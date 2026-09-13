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Brandon Lowe ayuda a los Piratas a vencer 4-3 a los Cachorros para evitar una barrida

CHICAGO (AP) — Brandon Lowe conectó un sencillo de dos carreras para desempatar en la sexta entrada de tres anotaciones de Pittsburgh, y los Piratas vencieron 4-3 a los Cachorros de Chicago el domingo para evitar la barrida en su serie del fin de semana.

Brandon Lowe, derecha, de los Piratas de Pittsburgh, observa su sencillo productor de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez)
Brandon Lowe, derecha, de los Piratas de Pittsburgh, observa su sencillo productor de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Bryan Reynolds tuvo dos imparables por Pittsburgh, incluido un sencillo impulsor en la primera. Carmen Mlodzinski, Luke Weaver y Mason Montgomery se combinaron para lanzar 3 2/3 entradas sin permitir imparable en relevo de Bubba Chandler (8-9).

Los Piratas (75-75) cerraron una estadía de 4-2 en Chicago. Barrieron a los Medias Blancas antes de perder dos de tres contra los Cachorros.

El panameño Miguel Amaya bateó un cuadrangular por Chicago, y Michael Busch sumó dos hits. Matthew Boyd (8-5) permitió cuatro carreras y siete imparables en 5 1/3 entradas en su segunda derrota consecutiva.

Los Cachorros (83-67) cayeron a un empate con Filadelfia por el primer puesto en la clasificación de comodines de la Liga Nacional.

Montgomery trabajó una novena entrada perfecta para su 13er salvamento en 15 oportunidades. Los Piratas tenían ventaja de 3-2 el sábado antes de que un descontrolado dominicano Gregory Soto cediera dos carreras en la octava entrada de una derrota 4-3.

Chicago se adelantó en el juego final de la serie con el sexto jonrón de Amaya, un batazo de dos carreras hacia el jardín izquierdo con dos outs en la quinta. Fue su primer cuadrangular desde el 16 de agosto.

Pittsburgh respondió con tres carreras en la sexta. Reynolds llegó a base con una base por bolas para abrir la entrada y anotó con un doble de terreno reglamentario de Nick Gonzales. Con un out y las bases llenas, Lowe puso la pizarra 4-2 cuando impulsó a Rafael Flores Jr. y a Gonzales con una línea como bateador emergente al centro frente a Aaron Civale.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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