Bournemouth: Tyler Adams se recupera de lesión y jugará ante Arsenal

ARCHIVO - El volante estadounidense Tyler Adams durante el partido de su club Bournemouth contra West Ham en la Liga Premier, el sábado 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Adams, de 27 años, se perdió los dos últimos partidos de Bournemouth, así como dos amistosos de Estados Unidos durante la pausa internacional.

“Me siento fuerte y listo para jugar”, dijo Adams, capitán de Estados Unidos en el Mundial de 2022, a los medios del club.

El técnico Andoni Iraola confirmó el viernes que Adams está disponible y “en un buen momento”.

Al quedarse en Bournemouth para rehabilitarse, Adams comentó que eso “me dio un periodo de tiempo para hacerme más fuerte, estar en mejor forma y enfocarme en los objetivos con los chicos aquí”.

"Me siento constante, me siento fuerte ahora y creo que es importante terminar la temporada con fuerza”, indicó Adams, quien también se perdió tiempo esta temporada por un desgarro del ligamento colateral medial.

Bournemouth llega al norte de Londres inmerso en un invicto de 11 partidos en la Premier. La última derrota de los Cherries en la liga fue ante Arsenal: 3-2 en casa el 3 de enero.

El equipo marcha 13ro en la clasificación con siete partidos por disputar en la temporada.

Los únicos jugadores lesionados de Bournemouth hasta la mañana del viernes, indicó Iraola, son el delantero Justin Kluivert y el mediocampista Lewis Cook.

“Incluso tendré que tomar decisiones difíciles porque probablemente habrá más de 20 disponible para viajar” dijo Iraola.

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FUENTE: AP