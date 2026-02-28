americateve

Bournemouth empata 1-1 con Sunderland y amplía a 8 su racha invicta en la Liga Premier

Bournemouth amplió a ocho partidos su racha invicta en la Liga Premier al remontar para empatar 1-1 con Sunderland el sábado gracias a un gol del suplente Evanilson.

Evanilson del Bournemouth, a la derecha, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el AFC Bournemouth y el AFC Sunderland en Bournemouth, Inglaterra, el sábado 28 de febrero de 2026. (Andrew Matthews/PA vía AP)
El delantero brasileño conectó con el hombro un centro de Marcus Tavernier en el minuto 63 para anular el tanto inicial de Eliezer Mayenda para Sunderland.

Bournemouth está protagonizando un impulso tardío en busca de la clasificación a competiciones europeas y está a seis puntos de Chelsea, que ocupa el quinto lugar, el cual podría asegurar un puesto en la Liga de Campeones.

Quedan otros cuatro partidos el sábado, incluido el de Liverpool, que recibe a West Ham, antes de que el Manchester City, segundo en la tabla, visite a Leeds.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

