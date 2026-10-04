Bosnia vota en una contienda marcada por un político prorruso y tensiones étnicas

Un hombre camina bajo un cartel electoral que muestra a los candidatos Nuestro Partido (NS) para las próximas elecciones generales en Sarajevo, Bosnia, el 29 de septiembre 2026. (AP Foto/Armin Durgut) AP

Unos 3,4 millones de votantes en Bosnia elegían a los tres integrantes de la presidencia multiétnica del país, a los legisladores del Parlamento nacional y a los responsables de instituciones de las dos entidades del país: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la Republika Srpska.

La compleja red de instituciones se creó en un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos que puso fin a la guerra.

En el centro de la contienda está un político firmemente prorruso que, pese a no figurar en la papeleta, ha dominado la campaña y ha avivado divisiones que han despertado temores de una renovada inestabilidad.

Milorad Dodik, el ex presidente separatista y nacionalista de la Republika Srpska, de mayoría serbia, tiene prohibido ocupar cargos públicos tras ser condenado por desafiar decisiones del enviado internacional que supervisa el acuerdo de paz de 1995. Acaba de regresar de un viaje a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Es probable que su partido, la Alianza de Socialdemócratas Independientes, gane las elecciones en la Republika Srpska.

El exmandatario afirmó que Bosnia “está muerta” en el mitin final de campaña de su partido, celebrado el viernes por la noche en Banja Luka, capital administrativa de la Republika Srpska.

“Es un país imposible. No tiene ningún sentido”, manifestó Dodik en el acto, al que también asistió el embajador de Rusia en Bosnia y Herzegovina, Igor Khalabukov.

El analista Dragan Bursac señaló que, aunque Dodik no aparece en la papeleta por primera vez en casi 30 años, “sigue al mando. Está en todas partes”.

“Está por todos los medios, no solo en la entidad de la Republika Srpska, sino en toda Bosnia y Herzegovina. Es evidente que estas medidas para apartarlo de la vida política no están funcionando, y él las está aprovechando”, afirmó Bursac.

Aumentan las tensiones étnicas

Aunque Bosnia ha estado en paz en los últimos años, sus políticos han mantenido vivas las divisiones entre los bosniacos del país, que son mayoritariamente musulmanes, y sus serbios y croatas. Dirigentes serbobosnios como Dodik han impulsado la separación de su comunidad del resto de Bosnia, lo que ha generado preocupación en países occidentales ante la posibilidad de que las tensiones vuelvan a estallar.

Bosnia, uno de los países más pobres de Europa, aún lucha por recuperarse décadas después de la guerra que comenzó en 1992, tras declarar su independencia de la antigua Yugoslavia liderada por serbios, y cuando los serbios étnicos tomaron las armas para forjar su propio Estado y unirse a Serbia.

El conflicto mató a más de 100.000 personas y desplazó a millones.

Bosnia busca formalmente incorporarse a la Unión Europea, pero el avance hacia la adhesión se ha estancado pese a los esfuerzos de la UE por alentar a los divididos líderes bosnios a trabajar juntos en reformas.

Antes del día de las elecciones, Durak Miler, residente de Sarajevo, la capital bosnia, comentó que los políticos en el poder “sólo envenenan a la gente cuando hablan”.

“Deberíamos cambiar las caras viejas”, expresó. “Han gobernado durante 35 años... Creo que quien venga después trabajará mejor para los jubilados y los pobres”.

Las heridas de la guerra del país se reavivaron recientemente por un homenaje público en Serbia y entre los serbobosnios al comandante del ejército en tiempos de guerra Ratko Mladic, quien murió a finales de agosto mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otros crímenes de guerra.

Los serbobosnios consideran a Mladic un héroe pese a su condena por un tribunal de la ONU por la masacre de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica en 1995, y otras atrocidades.

Altos funcionarios serbobosnios asistieron al funeral de Mladic en Belgrado, lo que provocó duras críticas de la UE y enfureció a políticos bosníacos.

Se introduce seguridad electoral electrónica

En estos comicios, las autoridades utilizan por primera vez la identificación electrónica de los votantes y el escaneo de las papeletas para evitar irregularidades o la manipulación organizada del voto, que han puesto en duda la limpieza de elecciones anteriores.

Salko Bijavica, de la ciudad sureña de Mostar, dijo que le alegra que “se contará cada voto” y que el cambio dará “esperanza a la gente de que las elecciones serán justas”.

La mayoría de los 75 partidos políticos de Bosnia que se presentan a las elecciones están organizados según líneas étnicas en la Republika Srpska, controlada por serbios, y en la Federación de Bosnia-Herzegovina, de bosníacos y croatas. Las dos entidades están unidas por la presidencia central y el Parlamento.

El Partido de Acción Democrática, de corte nacionalista bosníaco, ha centrado su campaña en los esfuerzos por mantener Bosnia unida frente al separatismo serbio. Los croatas bosnios también respaldan en gran medida a sus partidos étnicos, incluida la rama bosnia de la gobernante y conservadora Unión Democrática Croata de Croacia.

Los centros de votación cerrarán a las 7 de la tarde.

Muchos ciudadanos desilusionados afirman que los políticos están usando el nacionalismo para evitar resolver problemas importantes como el bajo nivel de vida y el éxodo de jóvenes del país.

“No veo que nada esté mejorando, desde el momento en que empecé a votar”, declaró Ivan Silic, de la ciudad sureña de Mostar.

“Todos sabemos quién vive bien”, añadió. “Es mejor para (los políticos), y para el resto de nosotros todo sigue igual”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP