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Boozer y Stewart guían a Memphis a vencer 136-105 a Kings; Grizzlies siguen invictos

MEMPHIS, EE.UU. (AP) — El novato Cameron Boozer anotó 27 puntos y capturó nueve rebotes, Isaiah Stewart sumó 24 puntos y los Grizzlies de Memphis se mantuvieron la noche de sábado como el único equipo invicto de la NBA con una victoria de 136-105 sobre los Kings de Sacramento.

El alero de los Grizzlies de Memphis, Cameron Boozer (izquierda), controla el balón ante el escolta de los Kings de Sacramento, Zach LaVine, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 31 de octubre de 2026 en Memphis, Tennessee. (Foto AP/Brandon Dill)
El alero de los Grizzlies de Memphis, Cameron Boozer (izquierda), controla el balón ante el escolta de los Kings de Sacramento, Zach LaVine, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 31 de octubre de 2026 en Memphis, Tennessee. (Foto AP/Brandon Dill) AP

El récord de 6-0 de los Grizzlies iguala la temporada 2014-15 como el mejor arranque en la historia de la franquicia. Memphis quedó como el último equipo invicto de la liga después de que los Rockets de Houston perdieran 116-111 en Dallas la noche del viernes. Los Grizzlies dominaron a los Kings en la segunda mitad para llevarse el triunfo con comodidad, y la ventaja llegó a ser de 34 en el segundo tiempo.

GG Jackson terminó con 21 puntos y encestó sus cinco triples, mientras Memphis construía su ventaja en la primera mitad. Cam Spencer, titular como base debido a que Ty Jerome y Scotty Pippen Jr. no jugaron por molestias en la espalda, aportó 10 puntos y 13 asistencias.

De'Andre Hunter terminó con 19 puntos. Domantas Sabonis y Zach LaVine anotaron 11 puntos cada uno; Sabonis además aportó 14 rebotes y ocho asistencias.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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