Boozer y Stewart guían a Memphis a vencer 136-105 a Kings; Grizzlies siguen invictos

El alero de los Grizzlies de Memphis, Cameron Boozer (izquierda), controla el balón ante el escolta de los Kings de Sacramento, Zach LaVine, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 31 de octubre de 2026 en Memphis, Tennessee. (Foto AP/Brandon Dill) AP

El récord de 6-0 de los Grizzlies iguala la temporada 2014-15 como el mejor arranque en la historia de la franquicia. Memphis quedó como el último equipo invicto de la liga después de que los Rockets de Houston perdieran 116-111 en Dallas la noche del viernes. Los Grizzlies dominaron a los Kings en la segunda mitad para llevarse el triunfo con comodidad, y la ventaja llegó a ser de 34 en el segundo tiempo.