Un bombardero ruso Tu-95 desde del aeropuerto Da Nang, Vietnam, el 19 de noviembre del 2026. (Luu Ngoc Tuan via AP) AP

Los dos bombarderos estratégicos Tu-95, junto con dos aeronaves de apoyo, estuvieron el miércoles en un aeropuerto de la ciudad central de Da Nang.

La reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, le dio a Putin la oportunidad de presentar a Rusia como una de las potencias globales preeminentes. Los bombarderos volaron a Vietnam poco antes de la cumbre. Mientras Putin llegaba a China, las cámaras de la televisión rusa se centraron en un oficial que lo acompañaba y que llevaba un maletín utilizado para autorizar el uso de armas nucleares.

Después de que los bombarderos salieron de Vietnam, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó la tarde del jueves que rastreó dos aeronaves militares rusas Tu-95 que volaban frente a la costa oriental de la isla tras aproximarse desde el sur.

Los bombarderos también alarmaron a Japón y Corea del Sur, cuando volaron desde Rusia a Vietnam a principios de la semana.

Japón protestó ante Moscú el martes después de que las dos aeronaves rusas ingresaran en el espacio aéreo japonés. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró que las aeronaves violaron el espacio aéreo japonés durante unos cinco minutos a primera hora del martes cerca de Fukuoka, tiempo suficiente para que Japón hiciera despegar cazas y enviara advertencias.

“La violación del espacio aéreo japonés por parte de las aeronaves rusas no solo es una grave violación de la soberanía de nuestro país, sino también una amenaza para nuestra seguridad”, afirmó Koizumi.

El ejército de Corea del Sur indicó que varias aeronaves militares rusas ingresaron temporalmente el lunes en su zona de identificación de defensa aérea sobre aguas entre la península de Corea y Japón, aunque no violaron el espacio aéreo surcoreano.

El último uso conocido de un aeropuerto vietnamita por parte de aeronaves militares rusas fue en 2014, cuando aviones rusos de reabastecimiento aterrizaron en Cam Ranh para apoyar a bombarderos que volaban sobre el mar de China Meridional, según medios estatales de Vietnam.

Vietnam y Rusia mantienen relaciones diplomáticas desde 1950. Las pruebas de la relación de larga data y de su influencia pueden verse en ciudades vietnamitas como la capital, Hanoi, donde bloques de apartamentos de estilo soviético son comunes, aunque ahora acompañados por rascacielos.

Una estatua de Vladímir Lenin, fundador de la Unión Soviética, se alza en un parque donde los niños patinan en monopatín cada tarde. Muchos integrantes de la cúpula del liderazgo del Partido Comunista en Vietnam estudiaron en universidades soviéticas.

Desde principios de la década de 2000, Rusia ha representado la mayor parte de las importaciones de armas de Vietnam. Esto ha ido disminuyendo con los años debido a los intentos vietnamitas de diversificar sus suministros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP