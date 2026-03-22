americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivianos eligen gobernadores y alcaldes en elecciones que marcan nuevo escenario político

LA PAZ (AP) — Más de 7,5 millones de bolivianos están llamados a votar el domingo para elegir a gobernadores y alcaldes en medio de una alta fragmentación política y dispersión del voto, en unos comicios que reconfigurarán el tablero político de Bolivia tras la caída de la izquierda después de dos décadas de gobierno.

El foco estará puesto en la elección de los nueve gobernadores y alcaldes de las 10 ciudades más pobladas del país, pero en total se elegirán 335 alcaldes, las asambleas legislativas de los nueve departamentos y los concejos ediles de 335 alcaldías de pueblos dispersos. En total se elegirán 5.432 cargos entre 30.000 candidatos, una cifra récord, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Postularon muchos candidatos, situación que generó cierta confusión en los votantes por la poca visibilidad que tienen. El TSE garantiza una elección transparente y ordenada”, dijo el domingo Gustavo Ávila, presidente de ese tribunal a tiempo de inaugurar una jornada electoral que se anticipa tranquila.

Debido a la complejidad de la elección no se conocerán resultados definitivos el domingo a nivel nacional.

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales (2006-2019) y su sucesor Luis Arce (2020-2025), ha perdido hegemonía política tras el ascenso del centroderechista Rodrigo Paz. El MAS controlaba casi la totalidad de las alcaldías debido a su fuerte presencia rural e indígena. Hoy sólo pelea la gobernación de Cochabamba y pequeñas alcaldías en la región cocalera del Chapare en el centro de Bolivia, donde están los sindicatos que todavía controla Morales.

Paz tampoco tiene un partido político propio fuerte: la derecha está fragmentada.

“Se está reordenando el tablero político, ya no hay hegemonías partidarias", afirmó Mario Galindo, analista en temas regionales. "Nos espera un escenario político fragmentado que augura poca gobernabilidad en los gobiernos locales ante un gobierno central más fuerte”.

El mandatario anunció que tras los comicios enviará a la Asamblea Legislativa —en la que no tiene una mayoría sólida— su paquete de reformas económicas para sacar a su país de una profunda crisis económica.

“Ya no quiero que la política se mezcle con los objetivos y resultados que buscamos los bolivianos”, dijo la semana pasada.

Tras su ascenso al gobierno en noviembre del año pasado, Paz comenzó a redefinir su política exterior tras 20 años de aislamiento internacional acercándose a Estados Unidos y Europa para gestionar créditos y atraer capitales, pero requiere modificar varias leyes para garantizar seguridad jurídica a inversiones tras políticas nacionalizadoras de la década pasada.

Con la industria de hidrocarburos al borde de la parálisis por agotamiento de campos de gas natural y falta de inversión al igual que la minería, Bolivia afronta su peor crisis económica en 40 años. Las primeras medidas de Paz han logrado estabilizar precios, pero aún se esperan sus medidas de reactivación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter