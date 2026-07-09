Bolivia mantiene congelado el precio de los combustibles por seis meses más

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con líderes de la confederación sindical Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y cortes de carrera en todo el país. (AP Foto/Juan Karita) AP

La medida contenida en un decreto tiene lugar luego que en diciembre el mandatario retiró la subvención de los carburantes en casi un 100% con el fin de bajar la erogación del Estado, como parte de sus medidas anticrisis, y establecer un mecanismo de ajustes de los precios cada seis meses.

“Ya teníamos un decreto anterior que había congelado los precios, lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más”, explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa.

Además, informó que el decreto establece que el precio del litro de gasolina se mantiene en 6,96 bolivianos (0,71 dólares) y el litro de diésel en 9,80 bolivianos (más de un dólar). La medida también mantiene congelado el precio del gas.

Mientras tanto, el gobierno aún busca normalizar el abastecimiento de los carburantes tras las protestas y bloqueos recientes. Estas movilizaciones han agravado la situación económica de la nación, que ya cuenta con reservas internacionales mermadas debido a que el país andino importa el combustible, según los expertos.

Bolivia mantuvo una subvención por aproximadamente 20 años, lo que generó una fuerte erogación de divisas para el Estado en momentos en que el país atraviesa por una iliquidez de dólares, según el gobierno.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, criticó la medida debido a que la considera “política”, asegurando que con ella el Estado estará pagando un precio mayor al que le vende al consumidor final.

FUENTE: AP