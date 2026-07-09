americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivia mantiene congelado el precio de los combustibles por seis meses más

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz decidió el jueves mantener congelado el precio de los combustibles por seis meses más después de las prolongadas protestas y bloqueos de mayo y junio que exigían su renuncia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con líderes de la confederación sindical Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y cortes de carrera en todo el país. (AP Foto/Juan Karita)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con líderes de la confederación sindical Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2026, tras semanas de protestas y cortes de carrera en todo el país. (AP Foto/Juan Karita) AP

La medida contenida en un decreto tiene lugar luego que en diciembre el mandatario retiró la subvención de los carburantes en casi un 100% con el fin de bajar la erogación del Estado, como parte de sus medidas anticrisis, y establecer un mecanismo de ajustes de los precios cada seis meses.

“Ya teníamos un decreto anterior que había congelado los precios, lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más”, explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa.

Además, informó que el decreto establece que el precio del litro de gasolina se mantiene en 6,96 bolivianos (0,71 dólares) y el litro de diésel en 9,80 bolivianos (más de un dólar). La medida también mantiene congelado el precio del gas.

Mientras tanto, el gobierno aún busca normalizar el abastecimiento de los carburantes tras las protestas y bloqueos recientes. Estas movilizaciones han agravado la situación económica de la nación, que ya cuenta con reservas internacionales mermadas debido a que el país andino importa el combustible, según los expertos.

Bolivia mantuvo una subvención por aproximadamente 20 años, lo que generó una fuerte erogación de divisas para el Estado en momentos en que el país atraviesa por una iliquidez de dólares, según el gobierno.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, criticó la medida debido a que la considera “política”, asegurando que con ella el Estado estará pagando un precio mayor al que le vende al consumidor final.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter