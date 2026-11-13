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Bolivia llega al nivel más bajo de reservas de gas natural en dos décadas

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia pasó de ser una potencia energética regional a tocar el nivel más bajo de reservas de gas natural en los últimos 20 años por falta de inversiones y desarrollo de nuevos yacimientos tras la nacionalización de esa industria en 2006, según un informe de la estatal petrolera divulgado el viernes.

Las reservas se situaban en solo 2,3 trillones de pies cúbicos (TFC) en un país que consume más gas de lo que produce, dijo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, en rueda de prensa. En 2006, las reservas probadas de gas natural de Bolivia fueron estimadas por las autoridades en 13,88 trillones de pies cúbicos.

Las actuales reservas fueron registradas al 31 de diciembre del año pasado, según el estudio realizado por la canadiense GLJ Consultants.

“No se exploró, se gastaron todo el dinero de las exportaciones de gas, estábamos en camino a la quiebra y ahora toca cambiar esta situación, estamos cambiando de rumbo", dijo de su lado el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, quien responsabilizó a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y su sucesor Luis Arce (2020-2025) de la actual crisis energética que vive Bolivia. "El gas para consumo interno está garantizado, pero no vamos a dar fechas”, agregó.

Bolivia alcanzó su nivel más alto de producción de gas natural a finales de 2026 con 61 millones de metros cúbicos día y cuyas exportaciones alimentaban al gigante industrial brasileño Sao Paolo y al norte de Argentina. Hoy la producción diaria está entre 20 y 25 millones de metros cúbicos diarios y solo se exporta a compradores privados en Brasil. El contrato con Argentina ya feneció, según informes de la estatal petrolera.

Tras la nacionalización de esa industria en 2006 que expertos dicen que solo consistió en un cambio de contratos para permitir que el Estado se lleve la mayor parte, el gas pasó a ser la principal fuente de ingresos con 6.500 millones de dólares anuales. Gran parte de las petroleras privadas se marcharon del país.

El gobierno anunció que mantendrá la subvención parcial a la gasolina, al gas natural y al gas doméstico para no afectar a los sectores más pobres. A la vez está enfocado en reorientar la industria y atraer inversiones privadas para explorar nuevos yacimientos, pero la nueva ley de inversiones todavía no llega al Legislativo y la de inversiones aún no fue aprobada por el Parlamento.

Expertos estiman que el actual nivel de reservas de gas abastecerá el creciente consumo interno hasta 2030 si no se recuperan yacimientos ni se encuentran nuevas reservas.

En cuanto a líquidos, el informe señala que las reservas probadas alcanzan a 57 millones de barriles de petróleo y condensado. Bolivia produce la mitad de la gasolina que consume y un 10% del diésel que requiere el mercado interno, según YPFB.

FUENTE: AP

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