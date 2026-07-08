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Bolivia: La Paz elige a la "Chola Paceña" con la meta de reactivar turismo y economía tras protestas

LA PAZ, Bolivia (AP) — Unas 17 jóvenes de barrios populares y mercados participaron el miércoles en la elección de la “Chola Paceña 2026”, un evento que busca reivindicar a las mujeres indígenas aymaras en La Paz, la capital gubernamental de Bolivia, mientras la ciudad trata de reactivarse tras las prolongadas protestas y bloqueos de mayo y junio.

La “Chola Paceña” es un personaje icónico de La Paz, por lo que cada año se elige a una representante que lleva con elegancia su tradicional vestimenta: faldas largas, coloridas y plisadas — conocidas como polleras —, mantas bordadas y sombreros bombín. Además, las participantes demuestran con cantos y discursos el uso del idioma aymara con fluidez.

Este año también se busca impulsar el turismo y la actividad económica con su marca ciudad “La Paz, capital del cielo”, que invita a los turistas a visitar la capital de gobierno de Bolivia, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

La Paz y la vecina El Alto fueron las más afectadas por las protestas y cortes de rutas que dejaron por 53 días a sus mercados desabastecidos y generaron escasez de oxígeno y combustible, para demandar la salida del presidente Rodrigo Paz.

El miércoles, el teatro Jaime Laredo ubicado en el centro de la ciudad encendió sus luces y recibió a las 17 jóvenes que representaban a mercados y barrios populares, quienes desfilaron en el escenario ante decenas de espectadores.

“Es un orgullo vestir la ropa tradicional de nuestras madres y debemos impulsar que no se pierda”, dijo a The Associated Press Pamela Valdez, de 26 años, quien representó al turístico Mercado de las Brujas. En este lugar se venden fetos de llama, amuletos y talismanes que sirven para realizar ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra), junto a plantas y ungüentos medicinales a los que la gente aún recurre para sanar los males del cuerpo y conjurar maleficios, tal como hacían los curanderos varios siglos atrás.

“Nuestra tarea es mostrar que La Paz es más que protestas; es una ciudad rica en turismo y debemos impulsarlo porque los extranjeros no han podido llegar a visitar nuestra ciudad”, señaló Valdez.

Por su parte, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, destacó que la mujer de pollera o “chola” es una impulsora de la economía de la ciudad y ejemplifica la fuerza para enfrentar cualquier adversidad.

“Este es un primer paso”, dijo a la AP el alcalde, quien llamó a los turistas a visitar La Paz y sus atractivos.

FUENTE: AP

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