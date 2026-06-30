Bolivia: justicia condena a prisión a tres personas por tráfico ilícito de ranas del lago Titicaca

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Los sentenciados a tres años de cárcel son dos mujeres y un hombre, dijo en un comunicado el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, destacando que se trata de un fallo sin precedentes en el país andino.

Indicó que después de una operación en febrero se encontró unas 26 ranas gigantes en un restaurante en Huatajata, una localidad boliviana a las orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y que es compartido por Bolivia y Perú. En el establecimiento se ofrecía el anfibio como alimento, agregó.

“Constituye un precedente en la aplicación de la normativa penal ambiental… y la defensa del patrimonio natural del país”, señaló en referencia a la sentencia.

La rana del Titicaca, cuyo nombre científico es Telmatobius culeus, es considerada uno de los anfibios de su especie más grandes del mundo, alcanzando tamaños que pueden superar los 30 centímetros de longitud con un peso de hasta un kilogramo. El ministerio ambiental destacó que “cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico del lago”.

Señaló que en las últimas décadas la población de las ranas sufrieron “una drástica disminución” debido a amenazas como “el comercio ilegal para consumo y supuestos fines medicinales”. Refirió que en Bolivia esta especie está en peligro de extinción.

El lago Titicaca, considerado un “Lago Sagrado”, también sufre de contaminación que amenaza la supervivencia de sus especies nativas, según las autoridades.

FUENTE: AP