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Boleto con bases llenas da a Azulejos triunfo 2-1 sobre Orioles

BALTIMORE (AP) — Yohendrick Piñango recibió una base por bolas de Anthony Núñez con las bases llenas en la octava entrada para dar el jueves a los Azulejos de Toronto una victoria de 2-1 sobre los Orioles de Baltimore.

El venezolano Yohendrick Piñango, de los Azulejos de Toronto, reacciona a un strike durante el juego ante los Orioles de Baltimore, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El venezolano Yohendrick Piñango, de los Azulejos de Toronto, reacciona a un strike durante el juego ante los Orioles de Baltimore, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

George Springer abrió la octava con un doble y aprovechó un toque para avanzar a tercera. Tras una base por bolas intencional al dominicano Vladimir Guerrero Jr., Núñez (2-2) otorgó boleto a Daulton Varsho para llenar las bases.

El venezolano Piñango apareció como emergente y recibió la base por bolas para remolcar la carrera que rompió el empate. El receptor Adley Rutschman intentó ayudar a Núñez al usar dos desafíos durante ese turno al bate, pero ambos fueron infructuosos.

Jeff Hoffman (4-3) se llevó la victoria como relevista. Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su octavo salvamento.

El venezolano Andrés Giménez conectó un jonrón en la tercera entrada para Toronto, y Coby Mayo se voló la barda por los Orioles en la cuarta.

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FUENTE: AP

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