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Bogaerts pega grand slam en la 12ª Padres dejan en el terreno a Rockies

SAN DIEGO (AP) — Xander Bogaerts conectó un grand slam que sentenció el final del duelo en la parte baja de la 12ª entrada, y los Padres de San Diego cortaron la racha de cuatro victorias seguidas de los Rockies de Colorado, al derrotarlos el jueves por 7-3.

David Morgan, lanzador de los Padres de San Diego, festeja tras resolver la décima entrada del juego ante los Rockies de Colorado, el jueves 9 de abril de 2026 (AP Foto/Gregory Bull)
David Morgan, lanzador de los Padres de San Diego, festeja tras resolver la décima entrada del juego ante los Rockies de Colorado, el jueves 9 de abril de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Bogaerts envió al jardín izquierdo un lanzamiento de 1-0 que le hizo el mexicano Valente Bellozo (0-1) para lograr su noveno grand slam de por vida y el segundo con los Padres.

El dominicano Fernando Tatis Jr. tocó de sacrificio para abrir la 12ª, lo que permitió que avanzara el corredor automático Jake Cronenworth. Bellozo dio base por bolas intencional a Jackson Merrill y al dominicano Manny Machado para llenar las bases antes del batazo de Bogaerts.

David Morgan (1-0) retiró a los cinco bateadores que enfrentó para llevarse la victoria después de entrar con dos en base y un out en la 11ª.

Cronenworth puso out en el plato al boricua Willi Castro en un rodado a la segunda base para evitar que los Rockies anotaran en la 12ª. Castro se fue de 5-0 con cinco ponches.

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FUENTE: AP

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