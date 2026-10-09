Boca Juniors empata 2-2 con Instituto y no logra acercársele en su zona en Argentina

Fernando Alarcón anotó el primer gol rojiblanco a los 13 minutos en el encuentro por la duodécima fecha del Clausura 2026. Igualó Enner Valencia a los 22.

Jonathan Galván puso otra vez en ventaja a los locales a los 47. El empate definitivo lo consiguió Miguel Ángel Merentiel a los 55.

Esta igualdad representa la prolongación del invicto de 17 encuentros del equipo de Rodolfo Arruabarrena en todas las competiciones.

Boca se ubica en la segunda posición en la Zona A con 21 puntos. El propio Instituto se mantiene como líder del grupo con 26.

Se permitió la presencia de público xeneize en este cotejo, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Instituto decidió mudar el compromiso desde su casa habitual, el Monumental Presidente Perón, aduciendo razones económicas (mayor aforo) y de seguridad.

Los rojiblancos pegaron primero con la anotación de Alarcón. El defensor aprovechó un rebote en el centro del área. Definió sin marca para el 1-0 parcial.

Los de azul y oro consiguieron el empate merced a un error. En un tiro libre, Lautaro Blanco centró desde la izquierda. Marcos Ledesma, guardameta de Instituto, tomó el balón con las manos en el aire, pero se le escapó. El rebote le quedó justo a Valencia con el arco desguarnecido. El ecuatoriano tocó para marcar el 1-1.

La Gloria golpeó por segunda vez a poco del comienzo del segundo tiempo. Después de un cabezazo de Leonel Molsevich, la pelota le quedó a Galván que definió de derecha.

Leandro Paredes y Miguel Ángel Merentiel ingresaron a los 54. Arruabarrena los había dejado en el banco de cara al próximo compromiso de los boquenses. Disputarán la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana el martes ante Vasco da Gama.

El ingreso del delantero Merentiel rindió sus frutos rápidamente. El uruguayo aprovechó un pase raso y preciso del lateral Lautaro Blanco. Tocó de primera y estableció el segundo empate.

La otra cara fue la de Paredes. El mediocampista debió salir por un problema físico en la pierna derecha a los 70. Es probable que no pueda jugar en el primer partido ante Vasco.

En tanto, Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán igualaron 1-1. Lautaro Godoy marcó para los albicelestes a los 82. Empató Marcelo Torres para los triperos a los 94 de penal.

Sarmiento superó como visitante a Aldosivi por 3-1. El equipo marplatense, derrotado por decimosexta vez en el año, corre un serio riesgo de descender a segunda división.

Más tarde jugaba Unión frente a Defensa y Justicia.

River Plate, el otro grande de Argentina, será local del colista Estudiantes de Río Cuarto este sábado.

Próximos partidos: Barracas Central-Huracán, Central Córdoba (SdE)-Estudiantes (La Plata), Tigre-Banfield (sábado); San Lorenzo-Deportivo Riestra, Rosario Central-Independiente Rivadavia, Platense-Argentinos Juniors, Racing-Belgrano, Talleres-Independiente (domingo); Lanús-Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Newell’s Old Boys (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 26 puntos; Boca, Vélez, Defensa 21; Lanús, Newell’s, Gimnasia (M), Independiente 17; Estudiantes, Unión 13; Riestra, San Lorenzo 11; Platense 10; Central Córdoba 9; Talleres 8.

Grupo B: Argentinos 21 puntos; Belgrano, Sarmiento, Rosario Central, Huracán, Gimnasia (LP) 19; Ind. Rivadavia 18; Barracas 15; Atl. Tucumán 14; River 13; Tigre 12; Racing 11; Banfield 10; Aldosivi 8; Estudiantes (RC) 6.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP