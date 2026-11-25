Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata en los cuartos de final a partido único el domingo próximo. Los triperos vencieron por 4-2 a Newell’s Old Boys el lunes.

El capitán Leandro Paredes, de penal a los 17 minutos, abrió el marcador por los locales. Amplió la cuenta el delantero uruguayo Miguel Ángel Merentiel a los 52.

Antes y después del partido, se festejó en el estadio boquense la obtención de la Sudamericana con una victoria 2-0 ante Atlético Mineiro el sábado en Barranquilla.

“Estamos disfrutando el momento. Venimos de dos títulos. Quedó demostrado que queremos seguir compitiendo”, dijo Paredes. “Este grupo sabe lo que quiere”.

El conjunto visitante le hizo el pasillo a los campeones en la entrada al campo de juego.

En el cotejo, los locales encontraron la ventaja desde los 12 pasos. El árbitro Luis Lobo Medina fue llamado por el VAR y revisó en el monitor una mano del visitante Ezequiel Bonifacio, que estaba de espaldas a la acción. El juez decretó penal a los 15.

Desde los 11 metros, Paredes disparó certero, arriba y a su izquierda, para el 1-0.

Los xeneizes liquidaron el pleito con el segundo tanto en el complemento. El propio Paredes pasó con maestría al espacio para la llegada del lateral uruguayo Leandro Lozano en la posición de extremo derecho. Lozano centró para su compatriota Merentiel, que definió con una volea algo heterodoxa para enviar el balón a la red.

Tras el partido, comenzaron los festejos de los boquenses por la consagración internacional en Colombia. Los jugadores dieron la tradicional vuelta olímpica con el trofeo de la Conmebol.

“Vamos a intentar pelear todas las competencias como nos propusimos apenas arrancó el semestre”, afirmó Paredes, internacional con Argentina.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena podría campeonar también en la Copa Argentina. Disputará la final el 2 de diciembre ante Platense.

En tanto, River Plate venció por 3-1 a Lanús en el Monumental el domingo y también accedió a la instancia de cuartos. Los millonarios se medirán en la siguiente fase con Instituto, que superó por 2-1 a Huracán el mismo día.

Otros resultados (octavos de final): Vélez Sarsfield 2 (3), Belgrano 2 (1) (viernes); Defensa y Justicia 0, Barracas Central 1; Argentinos Juniors 1, Independiente de Avellaneda 2 (sábado); Rosario Central 3, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1 (domingo).

Los otros cruces de cuartos de final (a jugarse este fin de semana): Vélez Sarsfield-Independiente, Rosario Central-Barracas Central.

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FUENTE: AP