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El uruguayo Miguel Merentiel, de Boca Juniors, festeja tras marcar el segundo tanto de su equipo ante el Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana, el sábado 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla (AP Foto/Matias Delacroix) AP El uruguayo Miguel Merentiel, de Boca Juniors, festeja tras marcar el segundo tanto de su equipo ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, el sábado 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Ascacíbar vio invalidado un tanto en los albores del encuentro en el remozado estadio Metropolitano de Barranquilla por fuera de juego. Pero a los 16 minutos, no hubo nada que lo privara del tanto que dio la ventaja al equipo argentino, tras un centro de Tomás Aranda, un rebote dado por la zaga del club brasileño y un remate de primera al ángulo por parte del mediocampista boquense.

Mineiro, que buscaba reivindicarse tras perder la final del año pasado ante Lanús, también de Argentina, jamás encontró claridad ante un ordenado equipo argentino. Y el tanto de Merentiel en el amanecer del segundo tiempo terminó con las aspiraciones del Galo.

El uruguayo concretó un excelente contraataque protagonizado por el colombiano Sebastián Villa, quien picó a toda velocidad y suministró un centro perfecto. Merentiel definió de derecha, justo frente al arquero Éverson.

Boca, que no había obtenido títulos sudamericanos en 18 años, se proclamó monarca de este torneo por tercera ocasión, tras sus coronaciones de 2004 y 2005.

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FUENTE: AP