Bobby Witt Jr. pega jonrón de 3 carreras en la 10ma y Reales vencen 4-1 a Atléticos

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Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, conecta un jonrón de tres carreras durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el martes 28 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los A's llenaron las bases en la parte baja de la 10.ª, pero Lucas Erceg retiró al boricua Darell Hernaiz con una línea a la segunda base para lograr su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Kris Bubic permitió una carrera con cuatro hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas por Kansas City. Nick Mears (2-1) ponchó a dos en la novena para llevarse la victoria.

El abridor de los A's, Aaron Civale, permitió cinco hits y una base por bolas en cinco entradas. Se fue con ventaja de 1-0.

El jonrón de Pérez llegó ante Hogan Harris en la sexta. Fue el 308 de su carrera.

Nick Kurtz se fue de 4-0, pero recibió una base por bolas en la primera entrada, ampliando su récord de los Athletics a 17 juegos consecutivos con un pasaporte.

Tyler Soderstrom salió del juego con una lesión no revelada para los A's después de lanzarse por una pelota en la quinta. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP