Bo Bichette pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Mets remontan 4-2 ante Gigantes

Tobias Myers (1-2) dejó a un corredor varado en la octava para lograr su primera victoria con los Mets, tras ser ascendido desde Triple-A Syracuse antes del juego. Kodai Senga lanzó una novena entrada perfecta para su sexto salvamento en seis oportunidades.
El abridor de Nueva York, Christian Scott, trabajó 4 2/3 entradas.
El novato venezolano de San Francisco César Perdomo limitó a los Mets a tres sencillos en seis entradas, en un impresionante primer inicio en las Grandes Ligas.
Perdomo permitió un sencillo de un out a Soto antes de cerrar la primera entrada ponchando a Bichette y al novato Carson Benge. El zurdo dejó a un corredor en base al dominar a Soto con un elevado para terminar la tercera.
Perdomo, de 24 años, completó su labor al retirar a Soto con un roletazo para doble play, después de otorgarle base por bolas a Lindor.