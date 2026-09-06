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Bo Bichette pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Mets remontan 4-2 ante Gigantes

NUEVA YORK (AP) — Bo Bichette conectó un jonrón de tres carreras para tomar la delantera con dos outs en la octava entrada, después de que le dieran una base por bolas intencional al dominicano Juan Soto, y los Mets de Nueva York remontaron el domingo para vencer 4-2 a los Gigantes de San Francisco.

Bo Bichette, de los Mets de Nueva York, completa el movimiento de bateo tras conectar un jonrón de tres carreras contra los Gigantes de San Francisco durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)
Bo Bichette, de los Mets de Nueva York, completa el movimiento de bateo tras conectar un jonrón de tres carreras contra los Gigantes de San Francisco durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Tobias Myers (1-2) dejó a un corredor varado en la octava para lograr su primera victoria con los Mets, tras ser ascendido desde Triple-A Syracuse antes del juego. Kodai Senga lanzó una novena entrada perfecta para su sexto salvamento en seis oportunidades.

El abridor de Nueva York, Christian Scott, trabajó 4 2/3 entradas.

El novato venezolano de San Francisco César Perdomo limitó a los Mets a tres sencillos en seis entradas, en un impresionante primer inicio en las Grandes Ligas.

Perdomo permitió un sencillo de un out a Soto antes de cerrar la primera entrada ponchando a Bichette y al novato Carson Benge. El zurdo dejó a un corredor en base al dominar a Soto con un elevado para terminar la tercera.

Perdomo, de 24 años, completó su labor al retirar a Soto con un roletazo para doble play, después de otorgarle base por bolas a Lindor.

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