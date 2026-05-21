Bo Bichette impulsa 2 carreras y Mets dividen serie con triunfo 2-1 ante Nacionales

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Bo Bichette, de los Mets de Nueva York, remolca dos carreras con un sencillo en el juego del jueves 21 de mayo de 2026, ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Nick Wass) AP

Nueva York evitó su primera racha de tres derrotas seguidas desde el 24 al 26 de abril al ganar por séptima vez en 10 juegos.

Washington cayó a una foja de 25-26 y no logró colocarse por encima de .500. La última vez que ostentó una marca positiva a estas alturas de una campaña fue el 1 de julio de 2021, cuando se colocó en 40-39.

Peterson (3-4) salió de apuros temprano ante los Nacionales, que llegaron al juego con un promedio de 5,58 carreras, el más alto de las Grandes Ligas. Escapó de una amenaza con las bases llenas en la primera entrada y salió de un atasco con dos en base en la segunda.

Washington tuvo a dos corredores en posición de anotar sin outs en la quinta, pero sólo consiguió un rodado productor del venezolano Andrés Chaparro.

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FUENTE: AP