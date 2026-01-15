Blazers se sobreponen a la ausencia de Avdija y vencen a Hawks por 117-101

Compartir en:









Jerami Grant (izquierda) y Jrue Holiday, de los Trail Blazers de Portland, bailan antes del partido ante los Hawks de Atlanta, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Molly J. Smith) AP

Avdija se perdió su segundo encuentro consecutivo debido a molestias lumbares. Está promediando 26,1 puntos, 7,1 rebotes y 6,9 asistencias.

Portland tomó una ventaja de 88-87 en el último cuarto y se alejó. Los Blazers habían perdido dos compromisos seguidos después de ganar cinco consecutivos.

Jerami Grant añadió 16 puntos y Rayan Rupert sumó 13. Jrue Holiday anotó 12 puntos en su tercer partido de regreso después de perderse 27 debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

Onyeka Okongwu lideró a Atlanta con 26 puntos. Los Hawks tuvieron un récord de 1-3 en una gira de cuatro visitas. Han perdido nueve seguidos en Portland desde el 13 de febrero de 2017.

CJ McCollum añadió 20 puntos en su tercer duelo con los Hawks desde que llegó de Washington en el canje que envió a Trae Young a los Wizards. McCollum jugó sus primeras ocho temporadas y media con Portland.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP