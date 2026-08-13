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Blanche busca animar a mermada plantilla del Departamento de Justicia en su 1er discurso al frente

WASHINGTON (AP) — El secretario de Justicia Todd Blanche trató de animar el jueves a una fuerza laboral diezmada del Departamento de Justicia en su primer discurso desde que asumió las riendas de la atribulada agencia, y prometió al personal de base que los dirigirá con integridad.

El entonces secretario de Justicia interino Todd Blanche, derecha, es acompañado por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, el embajador Michael C. Gonzales, izquierda, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)
El entonces secretario de Justicia interino Todd Blanche, derecha, es acompañado por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, el embajador Michael C. Gonzales, izquierda, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) AP

El discurso de Blanche en el histórico Gran Salón de la sede del Departamento de Justicia representó un esfuerzo por tranquilizar a abogados y funcionarios de las fuerzas del orden tras una tumultuosa batalla de confirmación que dejó al descubierto profundas preocupaciones sobre el rumbo de la agencia bajo el presidente republicano Donald Trump.

Blanche se comprometió a defender el estado de derecho “sin temor ni favoritismo”, y dijo al personal que recibirá con agrado sus ideas y fomentará el desacuerdo. Sin mencionar medidas específicas que han hecho sonar las alarmas entre críticos que sostienen que Blanche sigue actuando como el abogado personal de Trump, el secretario de Justicia reconoció que “no acertará en todas las decisiones”.

“No todo lo que haga será el camino correcto o la decisión correcta”, subrayó Blanche, quien se desempeñó como abogado defensor penal de Trump antes de incorporarse al Departamento el año pasado como fiscal general adjunto. “Nadie lo logra, pero les prometo esto: les prometo que trabajaré tan duro como cualquiera de ustedes. Les prometo que los escucharé. Que escucharé las ideas que tengan, o los ajustes que debamos hacer, y si tenemos que hacerlos, los haré”.

Blanche asume el control del Departamento de Justicia en un momento turbulento, con despidos masivos y renuncias que han vaciado la plantilla y una serie de investigaciones con fuerte carga política que despiertan inquietud de que la agencia esté siendo convertida en arma para atacar a los supuestos enemigos del presidente.

El Senado lo confirmó a primera hora del sábado por el margen más estrecho, con la oposición de dos republicanos que expresaron preocupación por lo que describieron como la politización del Departamento de Justicia bajo Trump.

Blanche dijo a la fuerza laboral que se siente orgulloso del trabajo del Departamento de Justicia bajo el segundo gobierno de Trump para combatir el crimen violento, el tráfico ilegal de drogas y las pandillas violentas y los cárteles.

“Es fácil centrarse en lo negativo o en la noticia que critica algo que estamos haciendo o algo que hemos hecho, o que cuestiona algo que estamos haciendo o algo que hemos hecho”, afirmó Blanche. “Pero no olviden que hemos logrado una enorme cantidad de trabajo bueno y positivo en el último año y medio”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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