Corum prolongó su temporada de despegue con otra actuación impresionante en su cumpleaños número 26, al anotar un TD por séptimo partido consecutivo, mientras los Rams (7-4) recibieron aportes sobresalientes de su ataque terrestre y una defensa sólida para mantenerse firmes en la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional.
Los Ángeles controló el balón durante 23:45 en la segunda mitad, asfixiando a los Packers dentro de un animado SoFi Stadium para este duelo de la víspera de Acción de Gracias.
Los Rams lo lograron de la mano de Corum, cuyas 32 acarreos fueron la mayor cifra en la NFL esta temporada y la mayor para cualquier corredor de los Rams en los 10 años de carrera del entrenador Sean McVay. Corum tuvo 25 acarreos para 161 yardas solo en la segunda mitad, mientras Los Angeles se mantuvo en control.
Jordan Love lanzó para 198 yardas con dos intercepciones por los Packers (6-5), que han perdido dos seguidos por primera vez desde que cayeron en sus últimos cinco partidos la temporada pasada. Green Bay solo tuvo el balón durante 19:20 —apenas 6:15 en la segunda mitad.
Christian Watson tuvo cuatro recepciones para 65 yardas y un touchdown temprano, pero el receptor estelar fue descartado justo antes del descanso con una conmoción cerebral tras un golpe fuerte del profundo de los Rams Kam Kinchens, quien fue expulsado.
Micah Parsons consiguió una captura en su debut de temporada, pero la defensa de Green Bay no pudo frenar el metódico ataque terrestre de los Rams. ___