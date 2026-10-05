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Bijan Robinson arrasa con 145 yardas y 2 TD en una paliza 45-24 de Falcons a Saints

NUEVA ORLEANS (AP) — Bijan Robinson corrió para 145 yardas y dos touchdowns, y los Falcons lograron una contundente victoria por 45-24 sobre los Saints de Nueva Orleans la noche del lunes, lo que apagó las celebraciones que conmemoraban el 20mo aniversario de la reapertura del Superdome tras el huracán Katrina.

Bijan Robinson (7), corredor de los Falcons de Atlanta, celebra después de anotar frente a los Saints de Nueva Orleans durante la primera mitad del partido de la NFL, el lunes 5 de octubre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall)
Bijan Robinson (7), corredor de los Falcons de Atlanta, celebra después de anotar frente a los Saints de Nueva Orleans durante la primera mitad del partido de la NFL, el lunes 5 de octubre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall) AP

Brian Robinson anotó tres touchdowns en carreras cortas para los Falcons (2-2), que nunca estuvieron en desventaja y controlaron la línea de golpeo, además de superar a los Saints (1-3) por tierra, 207 yardas contra 50.

Atlanta siguió avanzando con el quarterback Michael Penix Jr., quien regresó a la alineación para una victoria por 35-14 en Green Bay. Penix fue eficiente: completó 15 de 20 pases para 223 yardas y un touchdown. Su envío de anotación de 31 yardas a Jahan Dotson en el cuarto periodo hizo que los aficionados de los Saints se dirigieran en masa hacia las salidas.

El corredor de los Saints Alvin Kamara anotó sus primeros dos touchdowns de la temporada; el segundo recortó la ventaja de Atlanta a 31-17 al inicio del cuarto periodo.

Tyler Shough lanzó para 286 yardas y un touchdown tardío a Devaughn Vele.

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FUENTE: AP

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