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Bielorrusia libera a 250 presos en acuerdo con EEUU para levantar algunas sanciones

TALLINN, Estonia (AP) — El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko ordenó el jueves la liberación de 250 presos políticos como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar algunas sanciones, el paso más reciente en el esfuerzo del líder autoritario por mejorar los lazos con Occidente.

Foto entregada por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia, que muestra al presidente bielorruso Alexander Lukashenko (der) con el enviado estadounidense John Coale en Minsk, Bielorrusia, el 19 de marzo del 2026. (Servicio de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia via AP)
Foto entregada por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia, que muestra al presidente bielorruso Alexander Lukashenko (der) con el enviado estadounidense John Coale en Minsk, Bielorrusia, el 19 de marzo del 2026. (Servicio de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia via AP) AP

Lukashenko indultó a los presos después de reunirse con el enviado especial estadounidense John Coale en Minsk, la capital bielorrusa.

Coale celebró la liberación como un “hito humanitario significativo” y como prueba del “compromiso” del gobierno de Donald Trump con una “diplomacia directa y sin concesiones”.

La última vez que funcionarios de Estados Unidos se reunieron con Lukashenko, en diciembre, Washington anunció la flexibilización de algunas sanciones, y 123 presos fueron liberados y enviados a Ucrania y Lituania.

Aliada estrecha de Rusia, Minsk ha enfrentado aislamiento durante años. Lukashenko ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con puño de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales —tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio en la invasión de Ucrania.

El gobierno de Lukashenko fue cuestionado tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando decenas de miles salieron a las calles para protestar por una votación que consideraban amañada. Fueron las mayores manifestaciones desde que Bielorrusia se independizó tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.

En la represión posterior, decenas de miles fueron detenidos, y muchos fueron golpeados por la policía. Figuras destacadas de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Cinco años después de las manifestaciones, Lukashenko ganó el año pasado un séptimo mandato en unas elecciones que la oposición calificó de farsa.

Más recientemente, Bielorrusia ha liberado a algunos presos políticos para intentar ganarse el favor de Occidente. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca este año, Lukashenko ha liberado a decenas de presos, entre ellos el laureado con el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y figuras disidentes clave como Siarhei Tsikhanouski, Viktar Babaryka y Maria Kolesnikova.

Trump habló por teléfono con Lukashenko en agosto de 2025 tras una de esas liberaciones e incluso sugirió una reunión cara a cara, lo que sería una gran victoria para el líder bielorruso, a quien han apodado “el último dictador de Europa”.

Actualmente hay más de 1.100 presos políticos en Bielorrusia, según el grupo de derechos humanos más destacado del país, Viasna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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