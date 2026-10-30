Bichette ejerce opción de jugador de 42 millones para seguir con Mets y no ser agente libre

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ARCHIVO - Bo Bichette de los Mets de Nueva York previo a un juego contra los Nacionales de Washington, el 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Bichette acordó en enero un contrato de 126 millones de dólares por tres años que incluía un bono por firmar de 40 millones de dólares, un salario de 2 millones de dólares para 2026 y opciones del jugador de 42 millones de dólares tanto para 2027 como para 2028. Rechazar cualquiera de las opciones le permite volver a convertirse en agente libre.

Dos veces All-Star en Toronto como campocorto, Bichette pasó a defender principalmente la tercera base en Nueva York, donde Francisco Lindor se desempeña como torpedero.

Bichette, de 28 años, bateó para .260 con 18 jonrones y 78 carreras impulsadas para unos decepcionantes Mets, una baja respecto de su promedio de .311 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas cuando ayudó a los Azulejos a ganar el banderín de la Liga Americana en 2025.

Bichette bateó para .213 con cinco jonrones, 28 carreras impulsadas y un OPS de .570 en 61 juegos hasta el 2 de junio, y luego comenzó a recuperarse con un juego de cuatro imparables en Seattle. Bateó para .289 con 13 jonrones, 50 carreras impulsadas y un OPS de .784 en 99 juegos desde el 3 de junio hasta el final de la temporada.

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FUENTE: AP

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