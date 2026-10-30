americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bichette ejerce opción de jugador de 42 millones para seguir con Mets y no ser agente libre

NUEVA YORK (AP) — Bo Bichette mantendrá su contrato con los Mets tras una primera temporada por debajo de lo esperado en Nueva York, al ejercer una opción del jugador por un salario de 42 millones de dólares en 2027, informó el equipo el viernes.

ARCHIVO - Bo Bichette de los Mets de Nueva York previo a un juego contra los Nacionales de Washington, el 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
ARCHIVO - Bo Bichette de los Mets de Nueva York previo a un juego contra los Nacionales de Washington, el 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Bichette acordó en enero un contrato de 126 millones de dólares por tres años que incluía un bono por firmar de 40 millones de dólares, un salario de 2 millones de dólares para 2026 y opciones del jugador de 42 millones de dólares tanto para 2027 como para 2028. Rechazar cualquiera de las opciones le permite volver a convertirse en agente libre.

Dos veces All-Star en Toronto como campocorto, Bichette pasó a defender principalmente la tercera base en Nueva York, donde Francisco Lindor se desempeña como torpedero.

Bichette, de 28 años, bateó para .260 con 18 jonrones y 78 carreras impulsadas para unos decepcionantes Mets, una baja respecto de su promedio de .311 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas cuando ayudó a los Azulejos a ganar el banderín de la Liga Americana en 2025.

Bichette bateó para .213 con cinco jonrones, 28 carreras impulsadas y un OPS de .570 en 61 juegos hasta el 2 de junio, y luego comenzó a recuperarse con un juego de cuatro imparables en Seattle. Bateó para .289 con 13 jonrones, 50 carreras impulsadas y un OPS de .784 en 99 juegos desde el 3 de junio hasta el final de la temporada.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, interviene durante el 81er periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Heather Khalifa)

Bruno Rodríguez asegura que Cuba resistirá a Trump "por el tiempo que haga falta" y descarta ceder a EEUU

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter