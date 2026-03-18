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Bey y los Pelicans borran un déficit de 18 y vencen 124-109 a los Clippers

NUEVA ORLEANS (AP) — Saddiq Bey anotó 25 puntos, Trey Murphy sumó 23 y los Pelicans de Nueva Orleans superaron un déficit temprano de 18 puntos para vencer 124-109 a los Clippers de Los Ángeles la noche del miércoles.

John Collins (20), de los Clippers de Los Ángeles es detenido en su intento de penetrar a canasta ante Trey Murphy III (25) e Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert)
John Collins (20), de los Clippers de Los Ángeles es detenido en su intento de penetrar a canasta ante Trey Murphy III (25) e Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert) AP

Dejounte Murray tuvo 17 puntos y 11 asistencias, mientras que Zion Williamson y el novato Derrick Queen anotaron 14 cada uno para los Pelicans, que recibieron una ovación de pie mientras se consumían los últimos segundos de su sexta victoria consecutiva en casa y su noveno triunfo en sus últimos 13 partidos en total.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos y John Collins agregó 18 para los Clippers, que cayeron a un partido por debajo de .500 (34-35), pero mantuvieron un precario control del puesto número 8 en la clasificación de la Conferencia Oeste, con medio partido de ventaja sobre Portland.

Bey encestó cinco de 10 triples para ayudar a Nueva Orleans a acertar 16 de 37 (43,2%) desde larga distancia. Los Pelicans también metieron 20 de 21 tiros libres, con Queen acertando los nueve que lanzó.

El base novato de los Pelicans Jeremiah Fears aportó 11 puntos desde la banca.

Murphy encestó su triple número 200 de la temporada al final del tercer cuarto para darle a Nueva Orleans una ventaja de 89-81. Su cuarto acierto desde el perímetro puso el marcador 94-81 en el último minuto del periodo, que terminó con los Pelicans arriba 96-85.

La volcada de Murphy, con doble amague, sobre Brook Lopez para culminar un contraataque originado por un robo de Herb Jones le dio a Nueva Orleans una ventaja de 117-101 con 4:43 por jugar, y los Pelicans llegaron a liderar por hasta 20 en los minutos finales.

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