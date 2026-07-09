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Betts impulsa la carrera de la ventaja y los Dodgers ganan 4-3 a los Rockies

LOS ÁNGELES (AP) — Mookie Betts conectó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja con dos strikes en la octava entrada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 4-3 a los Rockies de Colorado la noche del miércoles en el juego final de la serie.

Mookie Betts, derecha, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo productor mientras Antonio Senzatela, izquierda, de los Rockies de Colorado, reacciona durante la octava entrada del juego de béisol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Mookie Betts, derecha, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo productor mientras Antonio Senzatela, izquierda, de los Rockies de Colorado, reacciona durante la octava entrada del juego de béisol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Betts cerró un turno de nueve lanzamientos con un imparable al jardín central ante el relevista de los Rockies Antonio Senzatela (8-1) que remolcó a Tommy Edman, quien había pegado un sencillo y avanzó a tercera con el doble de Freddie Freeman.

Los Dodgers ganaron dos de tres para impedir que Colorado se llevara su primera serie en el Dodger Stadium desde agosto de 2021.

Los Rockies llenaron las bases ante el relevista Alex Vesia en la octava, pero entró el venezolano Edgardo Henriquez (4-0) y consiguió que Kyle Karros elevara para el tercer out.

Tanner Scott retiró en orden la novena entrada para apuntarse su 13er salvamento.

Gabriel Hughes, de Colorado, tuvo una complicada primera entrada en su primera apertura en las Grandes Ligas. El derecho de 24 años permitió tres carreras: Tommy Edman conectó sencillo y anotó con un lanzamiento descontrolado de Hughes, y Kyle Tucker pegó un sencillo de dos carreras impulsadas.

Luego Hughes se asentó y retiró a 15 bateadores consecutivos antes del doble de Max Muncy en la sexta. El lanzador, originario de Alaska, retiró a Shohei Ohtani en tres ocasiones, incluida una por ponche. Ohtani se ponchó por segunda vez en la octava en su noche del muñeco cabezón, después de haber conectado jonrón en los dos primeros juegos de la serie.

Los Rockies respondieron con tres carreras para empatar 3-3.

Karros y Edouard Julien conectaron jonrones solitarios ante el abridor de los Dodgers Roki Sasaki en la segunda. Brett Sullivan recibió base por bolas, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado de Sasaki, pasó a tercera con un rodado y anotó con el elevado de sacrificio de Mickey Moniak en la tercera.

Sasaki permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a cinco y otorgó una base por bolas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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