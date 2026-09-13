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Bengals fuerzan 4 pérdidas de balón en triunfo 33-27 sobre Buccaneers

CINCINNATI (AP) — La defensa renovada de los Bengals forzó cuatro pérdidas de balón, incluyendo su primera recuperación de un balón suelto para touchdown desde 2022, mientras que Joe Burrow lanzó para 254 yardas y un touchdown, y Cincinnati derrotó el domingo 33-27 a los Buccaneers de Tampa Bay.

El receptor de los Bengals de Cincinnati Tee Higgins atrapa un pase mientras lo defiende el cornerback de los Buccaneers de Tampa Bay Zyon McCollum en el encuentro del domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
El receptor de los Bengals de Cincinnati Tee Higgins atrapa un pase mientras lo defiende el cornerback de los Buccaneers de Tampa Bay Zyon McCollum en el encuentro del domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Evan McPherson convirtió tres goles de campo, incluidos uno de 55 yardas y otro de 58, y los Bengals ganaron su partido inaugural por segundo año consecutivo.

El linebacker Boye Mafe y el safety Bryan Cook, ambos contratados en la agencia libre, tuvieron grandes actuaciones. Provocaron fumbles y los recuperaron, mientras que Mafe también sumó una de las cuatro capturas de Cincinnati.

Burrow completó 25 de 35 pases. Tras un “tres y fuera” en la primera serie, el quarterback franquicia que está en su séptima temporada condujo a los Bengals a anotar en seis de sus siguientes siete series ofensivas. El único tropiezo fue un pick-6 del linebacker novato de Tampa Bay Jeremiah Trotter.

Cincinnati anotó 24 puntos a partir de los errores de Tampa Bay. Tres fueron cometidos por el quarterback Baker Mayfield, quien firmó a inicios de la semana una extensión de tres años por 165 millones de dólares.

Mayfield terminó con 23 de 28 pases completos para 216 yardas. Dos de los fumbles ocurrieron mientras era capturado y otro en una escapada cuando los Buccaneers estaban a punto de anotar.

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