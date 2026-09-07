Ben Sulayem dice que pilotos y equipos de F1 no serán puestos "en riesgo" por Oriente Medio

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, posa durante una entrevista con The Associated Press previo al Gran Premio de Italia, el domingo 6 de septiembre de 2026, en el circuito de Monza. (AP Foto/Luca Bruno) AP

La temporada de F1 todavía está programada para concluir con el Gran Premio de Qatar el 29 de noviembre y el cierre de temporada en Abu Dabi el 6 de diciembre, pero la F1 ha estado examinando posibles sedes alternativas. Un final sustituto en el circuito de Imola, en Italia, es considerado ampliamente como la opción más probable.

"No estamos cambiando nada a menos que tengamos que hacerlo”, dijo al añadir que mantiene comunicación regular con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

“Al ser de esa parte del mundo, no podemos precipitarnos y simplemente decir: se acabó, vamos a cancelar, y luego cancelar”, agregó. “¿Vamos a permitir que nuestra gente, nuestro personal, los pilotos o los equipos corran riesgos? No, por supuesto que no. No lo haremos. Pero también tendremos que escuchar a los gobiernos y al promotor local allí”.

La F1 fija su propio calendario y los acuerdos con las sedes anfitrionas, pero, como organismo rector, la FIA debe aprobar el programa y cualquier cambio.

Irán ha atacado previamente a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos, que incluyen Abu Dabi, como parte de su respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, y la F1 canceló las otras dos fechas de Oriente Medio más temprano en la temporada, en Bahréin y Arabia Saudí.

El Gran Premio de Bahréin fue reprogramado en Malasia para el 4 de octubre, todavía con la marca de Bahréin.

“¿Me siento decepcionado? Creo que las vidas humanas son más importantes que el automovilismo”, expresó Ben Sulayem, quien es de los Emiratos Árabes Unidos, cuando se le preguntó por el impacto en su región de origen de perder sus eventos.

“Y el bienestar de mi familia, que está allí, y de los nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y de todos los que viven allí, es una prioridad”.

Ben Sulayem añadió que “por el momento, no hay ninguna emergencia” para decidir un calendario para la temporada 2027.

Imola podría significar otra fiesta en Italia para Antonelli

Si la temporada termina en Imola, significaría que la búsqueda de Kimi Antonelli por convertirse en el campeón más joven de la F1 podría ahora concluir con la fiesta de su vida, a poca distancia por carretera de su ciudad natal, Bolonia.

Cuando Antonelli corrió allí el año pasado, invitó a su familia y a toda su clase de la escuela para verlo en la pista.

Antonelli, de 20 años, amplió a 66 puntos su ventaja en la lucha por el título con una victoria contundente en el Gran Premio de Italia el domingo, después de una remontada épica desde el fondo de la parrilla.

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Ellingworth informó desde Duesseldorf, Alemania.

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FUENTE: AP