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Ben Sheppard será operado el miércoles por un menisco roto, confirman los Pacers

MILWAUKEE (AP) — El escolta Ben Sheppard se someterá a una cirugía el miércoles por un desgarro de menisco.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, confirmó la noticia el lunes antes del partido de Indiana contra los Bucks de Milwaukee. Sheppard participó en la victoria de los Pacers por 123-120 en el partido inaugural de la temporada en Nueva Orleans, pero no ha vuelto a jugar desde entonces.

El escolta de 1,98 metros promedió 7,1 puntos por partido en 65 encuentros la temporada pasada.

Carlisle comentó que Ivica Zubac logró entrar caminando al Fiserv Forum sin una bota ortopédica, una noche después de que el pívot de 2,13 metros se torciera el tobillo izquierdo durante el triunfo por 136-109 en Brooklyn. Carlisle señaló que Zubac tenía una leve cojera y no ofreció un plazo para el regreso del pívot.

Los Pacers también jugarán la noche del lunes sin Andrew Nembhard debido a un problema de espalda.

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FUENTE: AP

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