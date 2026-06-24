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Becky Hammon: 'Mi opinión fue errónea' sobre la estrella de los Knicks, Jalen Brunson

LAS VEGAS (AP) — La entrenadora de Las Vegas Aces, Becky Hammon, reconoció dos veces el martes que lo que Jalen Brunson logró al liderar a los Knicks de Nueva York al campeonato de la NBA fue histórico y que su “opinión fue equivocada”, pero no ofreció ninguna disculpa por sus comentarios anteriores.

Hammon habló con reporteros durante la práctica de tiro de las Aces más temprano en el día y luego antes del partido en casa de Las Vegas contra las Liberty de Nueva York. En la conferencia de prensa previa al juego, Hammon comenzó haciendo hincapié en que se equivocó al decir que el base de 1,88 metros era demasiado bajo para llevar a los Knicks al título.

Brunson fue elegido MVP de las Finales de la NBA después de guiar a los Knicks a una victoria en cinco partidos sobre los Spurs de San Antonio. Anotó 45 puntos en el partido que aseguró el título el 13 de junio.

Hammon hizo sus comentarios originales en ESPN en diciembre de 2023, al afirmar que Brunson no era un “tipo 1A”.

Le preguntaron sobre esas declaraciones durante la práctica de tiro de las Aces.

“Jalen, lo único que hizo fue demostrar que la historia estaba equivocada”, manifestó Hammon. “Demuestra que es una excepción, así que pueden poner su nombre junto al de Steph Curry e Isiah Thomas. Me pareció que jugó de manera brillante, especialmente en el cierre.

“Quiero decir, él era ese tipo 1A. ¿Pero disculparme? Nunca voy a disculparme por tener una opinión. Para eso me paga ESPN”.

No es la primera vez en las últimas semanas que sostiene sus comentarios originales. A Hammon también le preguntaron su opinión después de que Brunson fue nombrado MVP de las finales de la Conferencia Este, cuando los Knicks barrieron a los Cavaliers de Cleveland.

“Creo que Jalen Brunson es un jugadorazo, un jugadorazo”, comentó Hammon el 26 de mayo. “Hablo históricamente sobre la NBA con lo que dije. No sé por qué todo el mundo está tan aferrado a eso. Lo dije hace dos años.

“Dije lo que dije. Si me demuestra que estoy equivocada, me demuestra que estoy equivocada”.

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El reportero independiente de The Associated Press W.G. Ramirez contribuyó a este informe.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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